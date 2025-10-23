Artyści według Holland

Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić biografię Kafki nakręconą w tradycyjny, linearny sposób. Ale Agnieszka Holland już nieraz udowodniła, że potrafi przyglądać się artystom. W „Całkowitym zaćmieniu” pokazała wzajemne uzależnienie Rimbauda i Verlaine’a. Rimbaudowi potrzebne były sława Verlaine’a i jego sposób myślenia, któremu chciał się przeciwstawić. Verlaine’owi – młodość Rimbauda, bezkompromisowość, szalony stosunek do świata i życia. Jego bunt przeciwko ograniczeniom, tęsknota za całkowitą wolnością i intensywnością przeżyć.

Inny obraz artysty Holland stworzyła w „Kopii mistrza”, opowieści o Beethovenie i o czymś najbardziej ulotnym i niedefiniowalnym – o geniuszu. Mamy do czynienia z człowiekiem starym, walczącym ze sobą, światem i Stwórcą, który odebrał mu to, co dla niego najważniejsze – słuch. „Muzyka jest oddechem Boga – mówi Beethoven, ale pogrążony w coraz głębszej ciszy pyta: „Czy to Bóg kochający?”. „Kopia mistrza” to opowieść o samotności. Bo wielki talent oddala od ludzi. Skazuje na niezrozumienie. Zwłaszcza, gdy artysta łamie konwencje i schematy, wyprzedza sposób myślenia swojej epoki. Wtedy klęska też jest wpisana w geniusz. Ale człowiek jest tylko człowiekiem, więc porażka, samotność, pustka wokół – bolą.

Jak w kalejdoskopie

„Franz Kafka” wpisuje się w to myślenie. Twórca „Procesu” inspiruje artystów. Jako skromny urzędnik z Urzędu do spraw Ubezpieczeń Robotników od Wypadków trafił na ekran w 1991 r. w kryminalnym dreszczowcu (!) „Kafka” Stevena Soderbergha, pojawił się też w kilku innych fabułach. Poruszył wyobraźnię wielu twórców animacji – od Kody’ego Yamamury, przez Zbigniewa Rybczyńskiego aż do Piotra Dumały.

Agnieszka Holland w 1980 r. wraz z Laco Adamikiem wyreżyserowała w 1980 r. dla Teatru TV „Proces” z Romanem Wilhelmim. Teraz wiedziała, że typowy biopik zniszczyłby opowieść o tym artyście. Polska reżyserka, tak bardzo związana z Pragą i Czechami, pokazała rozdarcie Kafki, zawieszenie między kulturami i stylami życia. Między tradycją niemiecką, czeską i żydowską. Między życiem poukładanym a niepokojami artysty. W jej filmie jak w kalejdoskopie mieszają się obrazy z dzieciństwa, zapisy nerwic z czasu dojrzałości Kafki, wizyty w domach publicznych, niespełnione miłości. A na to wszystko nakładają się współczesne obrazy z praskiego Muzeum Kafki i błyski fleszy, gdy śladami pisarza idzie wycieczka turystów z Japonii. Bo ten pęknięty człowiek – niby poukładany urzędnik, a w gruncie rzeczy pełen lęków artysta, wydaje się bardzo współczesny. Przypomina trochę internautów udających na Facebooku czy Instagramie oazy szczęścia, a gdzieś w środku kryjących swoje załamania.

A jeszcze w tle opowieści o Kafce Holland pokazuje wojnę, wdzierającą się do życia i świadomości ludzi. Czy nie tak jak ciąży ona nad światem dzisiaj?