Rząd Friedricha Merza (CDU) prowadzi tak zaostrzoną politykę ograniczania nielegalnej imigracji, jakiej do tej pory w Niemczech nie było. Także na początku lat 90., gdy po rozpadzie Jugosławii przybyły setki tysięcy imigrantów i uchodźców. Pochodzili z mniej lub bardziej podobnego kręgu kulturowego, nie było też jeszcze wtedy skrajnie nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), która w ostatnim dziesięcioleciu wyeksploatowała antyimigranckie nastroje w społeczeństwie do cna.

Obawy przed imigracją napędzają głosy AfD

AfD wie, co robi, krytykując imigrację. – Czyni to nadal z powodzeniem, współkształtując antyimigranckie nastroje opinii publicznej. Jak wielki jest jej wpływ, widać na przykładzie wschodnich Niemiec, gdzie przybyszów jest relatywnie mało, ale retoryka AfD znajduje wyjątkowo szeroki rezonans – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, historyk z Berlina. Inna sprawa, że AfD trzyma się kurczowo tematyki imigracyjnej, gdyż nie była w stanie zbudować innej nośnej płaszczyzny działania. Ale i tak cieszy się rekordową popularnością, niewiele już ustępując największemu niemieckiemu ugrupowaniu, jakim jest CDU/CSU, z 27 proc. poparcia.

Równocześnie wszystkie badania opinii publicznej wskazują, że większość obywateli ma już dość problemów z imigrantami i nie chce, aby korzystali oni z niezwykłej hojności państwa w dostępie do świadczeń socjalnych i wszelkich innych. Zdecydowanie inne nastroje panowały dziesięć lat temu, gdy kanclerz Angela Merkel otworzyła granice dla milionowej rzeszy imigrantów. Powstawały liczne komitety powitalne w punktach przyjęć imigrantów, a ponad 5 mln Niemców uczestniczyło w społecznej akcji okazywania im pomocy.

AfD trzyma się kurczowo tematyki imigracyjnej, gdyż nie była w stanie zbudować innej nośnej płaszczyzny działania. Ale i tak cieszy się rekordową popularnością

Atmosfera nad Renem przypominała nieco społeczną mobilizację w Polsce, na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Trwało to trzy, może cztery lata i zaowocowało masowym napływem uchodźców, azylantów i imigrantów. Po tym słynna niemiecka Willkommenskultur (kultura otwartości) definitywnie się wyczerpała. O ile w połowie 2015 r. 33 proc. Niemców uważało, że ich kraj powinien przyjmować mniej uchodźców, o tyle w początkach tego roku deklaruje tak aż 68 proc.

Przyczyn zmiany społecznych nastrojów jest wiele. Jedną z najważniejszych są częste doniesienia o krwawych atakach osób z imigracyjnym rodowodem takich, jak te w Solingen, Magdeburgu czy Aschaffenburgu, gdzie nożownik z Afganistanu zaatakował grupkę małych dzieci, zabijając jedno z nich.