Niemcy: AfD rośnie w siłę. Przyczynia się do tego polityka zamkniętych oczu

W tym roku do Niemiec przybyło o połowę mniej imigrantów, niż przed rokiem. Powinno to wszystkich nad Łabą cieszyć. Radości jednak nie widać.

23.10.2025

AfD rośnie w siłę w Niemczech m.in. dzięki antyimigranckiej retoryce

AfD rośnie w siłę w Niemczech m.in. dzięki antyimigranckiej retoryce

Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Piotr Jendroszczyk

Do końca września tego roku po azyl w Niemczech zgłosiło się 87,7 tys. osób. W tym samym czasie ubiegłego roku wniosków o azyl było 179,2 tys. Mimo to Niemcy przypominają oblężoną twierdzę. I nie chodzi tylko o zamknięte granice, z których odsyłani są niechciani przybysze, co większość obywateli popiera. 

W kraju toczy się zawzięta dyskusja nad ograniczeniem prawa do azylu, zmniejszeniem pomocy socjalnej dla tych, którzy już w Niemczech są, nie wyłączając ukraińskich uchodźców wojennych. Zliberalizowana została procedura deportacji. 

Zawieszono przepisy dotyczące łączenia rodzin i zlikwidowano możliwość uzyskania obywatelstwa po trzech latach legalnego pobytu w kraju. W drodze są inne przepisy mające zmniejszyć tzw. czynnik przyciągania, czyli uczynić Niemcy zdecydowanie mniej atrakcyjne dla imigrantów.  

Patrol Straży Granicznej na polsko-niemieckim przejściu granicznym Rosówek-Rosow.
Polityka
Polska powstrzymuje Niemcy. Kulisy międzynarodowej wojny na granicy
Rząd Friedricha Merza (CDU) prowadzi tak zaostrzoną politykę ograniczania nielegalnej imigracji, jakiej do tej pory w Niemczech nie było. Także na początku lat 90., gdy po rozpadzie Jugosławii przybyły setki tysięcy imigrantów i uchodźców. Pochodzili z mniej lub bardziej podobnego kręgu kulturowego, nie było też jeszcze wtedy skrajnie nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), która w ostatnim dziesięcioleciu wyeksploatowała antyimigranckie nastroje w społeczeństwie do cna. 

Obawy przed imigracją napędzają głosy AfD 

AfD wie, co robi, krytykując imigrację. – Czyni to nadal z powodzeniem, współkształtując antyimigranckie nastroje opinii publicznej. Jak wielki jest jej wpływ, widać na przykładzie wschodnich Niemiec, gdzie przybyszów jest relatywnie mało, ale retoryka AfD znajduje wyjątkowo szeroki rezonans – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stefan Troebst, historyk z Berlina. Inna sprawa, że AfD trzyma się kurczowo tematyki imigracyjnej, gdyż nie była w stanie zbudować innej nośnej płaszczyzny działania. Ale i tak cieszy się rekordową popularnością, niewiele już ustępując największemu niemieckiemu ugrupowaniu, jakim jest CDU/CSU, z 27 proc. poparcia.  

Równocześnie wszystkie badania opinii publicznej wskazują, że większość obywateli ma już dość problemów z imigrantami i nie chce, aby korzystali oni z niezwykłej hojności państwa w dostępie do świadczeń socjalnych i wszelkich innych. Zdecydowanie inne nastroje panowały dziesięć lat temu, gdy kanclerz Angela Merkel otworzyła granice dla milionowej rzeszy imigrantów. Powstawały liczne komitety powitalne w punktach przyjęć imigrantów, a ponad 5 mln Niemców uczestniczyło w społecznej akcji okazywania im pomocy.

AfD trzyma się kurczowo tematyki imigracyjnej, gdyż nie była w stanie zbudować innej nośnej płaszczyzny działania. Ale i tak cieszy się rekordową popularnością

Atmosfera nad Renem przypominała nieco społeczną mobilizację w Polsce, na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Trwało to trzy, może cztery lata i zaowocowało masowym napływem uchodźców, azylantów i imigrantów. Po tym słynna niemiecka Willkommenskultur (kultura otwartości) definitywnie się wyczerpała. O ile w połowie 2015 r. 33 proc. Niemców uważało, że ich kraj powinien przyjmować mniej uchodźców, o tyle w początkach tego roku deklaruje tak aż 68 proc. 

Przyczyn zmiany społecznych nastrojów jest wiele. Jedną z najważniejszych są częste doniesienia o krwawych atakach osób z imigracyjnym rodowodem takich, jak te w Solingen, Magdeburgu czy Aschaffenburgu, gdzie nożownik z Afganistanu zaatakował grupkę małych dzieci, zabijając jedno z nich. 

Przez lata pomijano w doniesieniach medialnych etniczne pochodzenie sprawców. Za to sporo było generowanych przez agencje rządowe informacji, iż poziom przestępczości młodych mężczyzn w środowisku imigrantów nie odbiega od średniej dla wszystkich obywateli RFN w tej samej grupie wiekowej. Wszystko to się powoli zmienia, chociaż nadal tylko w mniej więcej jednej trzeciej doniesień prasowych jest informacja o etnicznym rodowodzie sprawcy. 

Czytaj więcej

Niemcami rządzi Urząd Kanclerski. I to nie jako rozbudowana instytucja, lecz wąskie grono ludzi skup
Plus Minus
Niemcom trudno się pogodzić, że nie mogą jak wcześniej kontrolować rozwoju Polski

Przyczyną takiego zachowania była obawa o rozprzestrzenianie się nastrojów antyimigranckich i rasistowskich. Dopiero w ubiegłym roku obowiązek podawania przez agencje rządowe pełnej informacji wprowadzono w największym pod względem liczby mieszkańców landzie – Nadrenii Północnej-Westfalii. 

Ale i tak już od dawna było wiadomo, że środowiska imigracyjne są ponadprzeciętnie reprezentowane w statystykach przestępczości. Z oficjalnych danych za ubiegły rok wynika, że stanowiący 4 proc. społeczeństwa imigranci są sprawcami 8,8 proc. wszystkich przestępstw. W kategorii przestępstw seksualnych udział ten wyniósł 11 proc. 

Czytaj więcej

David van Weel, w latach 2020–2024 zastępca sekretarza generalnego NATO, od 2024 minister sprawiedli
Polityka
Szef MSZ Holandii: Jak nie zatrzymamy imigracji, społeczeństwo wybuchnie

Wskaźnik przestępczości wśród Algierczyków o 3443 proc. wyższy, niż wśród Niemców

– Z racji nazistowskiej przeszłości i niemieckiej winy wielką rolę odgrywa w Niemczech poprawność polityczna, która nie pozwala na wyciąganie wniosków z dogłębnej analizy zjawiska przestępczości imigrantów – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Frank Urbaniok, niemiecko-szwajcarski psychiatra sądowy.

W wydanej niedawno książkowej analizie odniósł się do nadreprezentacji określonych nacji w statystykach przestępczości. I tak w 2023 r. 1116 Algierczyków w Niemczech było podejrzanych o wyrządzenie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym czasie w Niemczech mieszkało 25 045 Algierczyków. Prof. Urbaniok wyliczył, że wskaźnik przestępczości Algierczyków w odniesieniu do całej tej społeczności wynosi 4456. Tymczasem dla obywateli niemieckich – 126. Porównując te dwa wskaźniki, z uwzględnieniem innych czynników, doszedł do wniosku, że nadreprezentacja Algierczyków w tej kategorii przestępstw wynosiła 3443 proc. W przypadku Libijczyków nadreprezentacja wynosi 1688 proc., a Syryjczyków 667 proc. 

Taką samą metodę zastosował do innych kategorii przestępstw oraz innych środowisk imigranckich. I tak w przypadku przestępstw seksualnych w obliczonej w ten sposób nadreprezentacji przodują przybysze z Gambii (2114 proc.), a po nich imigranci z Gwinei i Algierii.

Polityka Partie Polityczne AFD Europa Niemcy Angela Merkel Friedrich Merz

Do końca września tego roku po azyl w Niemczech zgłosiło się 87,7 tys. osób. W tym samym czasie ubiegłego roku wniosków o azyl było 179,2 tys. Mimo to Niemcy przypominają oblężoną twierdzę. I nie chodzi tylko o zamknięte granice, z których odsyłani są niechciani przybysze, co większość obywateli popiera. 

W kraju toczy się zawzięta dyskusja nad ograniczeniem prawa do azylu, zmniejszeniem pomocy socjalnej dla tych, którzy już w Niemczech są, nie wyłączając ukraińskich uchodźców wojennych. Zliberalizowana została procedura deportacji. 

