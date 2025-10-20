Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zjednoczenie Korei Południowej z Północną? Historyczny sondaż

Koreański Instytutu ds. Zjednoczenia Narodowego, państwowy instytut badawczy zajmujący się analizą, planowaniem i promowaniem polityki zmierzającej do zjednoczenia Korei Południowej i Północnej, opublikował wyniki najnowszego badania ilustrującego stosunek mieszkańców Korei Południowej do kwestii zjednoczenia.

Publikacja: 20.10.2025 11:26

Kim Dzong Un doprowadził do zmian konstytucji Korei Północnej, po których Korea Południowa jest okre

Kim Dzong Un doprowadził do zmian konstytucji Korei Północnej, po których Korea Południowa jest określana w niej jako wróg numer jeden

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Ponad połowa mieszkańców Korei Południowej uważa, że zjednoczenie z Koreą Północną nie jest niezbędne – wynika z sondażu. Odpowiedź taką wybrało 51 proc. badanych, podczas gdy 49 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

Sondaż: 68,1 proc. Koreańczyków z Południa nie interesuje się Koreą Północną

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Władimir Putin
Społeczeństwo
Sondaż: Hiszpanie i Włosi obawiają się USA niemal tak samo, jak Rosji
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Książę Andrzej zrzekł się tytułu. „Stawia na pierwszym miejscu obowiązek”
Społeczeństwo
Książę Andrzej zrzekł się tytułu. „Stawia na pierwszym miejscu obowiązek”
95-letni Ahn Hak-sop domaga się prawa powrotu do Korei Północnej
Społeczeństwo
95-latek domaga się powrotu do Korei Północnej po 42 latach więzienia. „Ile mogę czekać?”
Urugwajski Senat zagłosował za eutanazją
Społeczeństwo
Urugwaj pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, który zalegalizował eutanazję
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Mieszkańcy Chicago wyszli na ulice w proteście przeciwko obecności federalnych sił oraz łapankom
Społeczeństwo
Trump posyła wojsko na politycznych oponentów
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie