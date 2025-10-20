Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 20.10.2025 11:49 Publikacja: 20.10.2025 11:26
Kim Dzong Un doprowadził do zmian konstytucji Korei Północnej, po których Korea Południowa jest określana w niej jako wróg numer jeden
Foto: REUTERS
Ponad połowa mieszkańców Korei Południowej uważa, że zjednoczenie z Koreą Północną nie jest niezbędne – wynika z sondażu. Odpowiedź taką wybrało 51 proc. badanych, podczas gdy 49 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
62 proc. Duńczyków uważa rosyjską agresję za jedno z trzech najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzy się dziś...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Książę Andrzej wydał specjalny komunikat, w którym poinformował, że zdecydował się zrzec tytułu królewskiego. „W...
Ahn Hak-sop, 95-letni były żołnierz Korei Północnej, na konferencji prasowej w Seulu zwrócił się z apelem do poł...
Urugwajski Senat przyjął ustawę legalizującą w kraju eutanazję - tym samym stając się pierwszym w Ameryce Łacińs...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent idzie na całego w wojnie z Demokratami. Coraz swobodniej angażuje Gwardię Narodową do miast zarządzany...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas