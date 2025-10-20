Aktualizacja: 20.10.2025 14:43 Publikacja: 20.10.2025 14:18
Czarnego kota nie adoptujesz w okolicach Halloween
Foto: Azaliya (Elya Vatel) / Adobe Stock
Od 6 października aż do 10 listopada wszystkie wnioski o adopcję lub tymczasową opiekę nad czarnymi kotami będą odrzucane. Władze miasta chcą chronić koty przed zranieniem lub też wykorzystaniem w charakterze rekwizytu z okazji Halloween.
Jak podaje BBC, Noel Duque, zastępca burmistrza Terrassy, w rozmowie z telewizją RTVE poinformował, że w okresie Halloween liczba wniosków o adopcję czarnych kotów wzrasta. I choć w mieście nie były notowane przypadki okrucieństwa wobec tych zwierząt, to jednak miały one miejsce w innych rejonach Hiszpanii. Po apelach lokalnych organizacji ochrony zwierząt władze miasta zdecydowały o podjęciu odpowiednich kroków, mających na cele ochronę zwierząt.
Duque zaznaczył także, że miasto stara się zapobiegać sytuacji, w której ludzie adoptują zwierzęta pod wpływem mody czy impulsu. – Chcemy zapobiec jakimkolwiek makabrycznym praktykom – dodał.
Władze Terrassy podają, że na 9800 kotów żyjących w mieście, w ośrodku adopcyjnym przebywa około 100, w tym 12 czarnych. „Tymczasowo i wyjątkowo” nie będą one brane pod uwagę jako potencjalne zwierzęta do adopcji. W okresie obowiązywania zakazu ewentualne wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie przez centrum adopcyjne. Normalne procedury wznowione zostaną natomiast po Halloween.
Choć w kulturze zachodniej czarne koty często kojarzone są z czarami i uznawane za zwiastun pecha, wiele innych kultur, w tym japońska i egipska, postrzega je jako symbol pomyślności i szczęścia.
Źródło: rp.pl
