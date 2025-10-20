Od 6 października aż do 10 listopada wszystkie wnioski o adopcję lub tymczasową opiekę nad czarnymi kotami będą odrzucane. Władze miasta chcą chronić koty przed zranieniem lub też wykorzystaniem w charakterze rekwizytu z okazji Halloween.

Reklama Reklama

Hiszpania: Tymczasowy zakaz adopcji czarnych kotów

Jak podaje BBC, Noel Duque, zastępca burmistrza Terrassy, w rozmowie z telewizją RTVE poinformował, że w okresie Halloween liczba wniosków o adopcję czarnych kotów wzrasta. I choć w mieście nie były notowane przypadki okrucieństwa wobec tych zwierząt, to jednak miały one miejsce w innych rejonach Hiszpanii. Po apelach lokalnych organizacji ochrony zwierząt władze miasta zdecydowały o podjęciu odpowiednich kroków, mających na cele ochronę zwierząt.

Duque zaznaczył także, że miasto stara się zapobiegać sytuacji, w której ludzie adoptują zwierzęta pod wpływem mody czy impulsu. – Chcemy zapobiec jakimkolwiek makabrycznym praktykom – dodał.

12 czarnych kotów tymczasowo nie do adopcji

Władze Terrassy podają, że na 9800 kotów żyjących w mieście, w ośrodku adopcyjnym przebywa około 100, w tym 12 czarnych. „Tymczasowo i wyjątkowo” nie będą one brane pod uwagę jako potencjalne zwierzęta do adopcji. W okresie obowiązywania zakazu ewentualne wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie przez centrum adopcyjne. Normalne procedury wznowione zostaną natomiast po Halloween.