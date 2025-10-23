W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Czy unijny program SAFE zasili polską zbrojeniówkę?

Ministerstwo Aktywów Państwowych rozważa, by część z 44 mld euro z programu SAFE przeznaczyć nie tylko na zakupy sprzętu wojskowego, ale też na inwestycje w krajową produkcję zbrojeniową. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że jeśli Polska ograniczy się wyłącznie do zakupów, powstanie luka inwestycyjna, której nie da się szybko nadrobić. Część ekspertów, w tym Piotr Wojciechowski z Grupy WB, uważa jednak, że środki powinny trafić zgodnie z pierwotnym planem do funduszu modernizacji sił zbrojnych, gdyż państwowe spółki są już silnie dokapitalizowane.

Indie i Stany Zjednoczone blisko porozumienia handlowego

Według portalu Mint, Indie i USA są o krok od zawarcia nowej umowy, która może znacząco obniżyć amerykańskie cła na indyjskie towary – z 50 do 15 proc. W zamian Indie mają otworzyć rynek na soję i kukurydzę z USA. Premier Narendra Modi w rozmowie z Donaldem Trumpem zapowiedział także ograniczenie importu rosyjskiej ropy. Porozumienie ma zostać podpisane podczas najbliższego szczytu ASEAN.

Bruksela szykuje się na konflikt handlowy z Chinami

Bloomberg donosi, że Unia Europejska przygotowuje strategię obronną wobec planowanych przez Chiny ograniczeń eksportu surowców krytycznych. Komisja Europejska opracowuje listę środków mających wzmocnić pozycję negocjacyjną UE i chronić łańcuchy dostaw. To potencjalny plan B, który może zostać wdrożony, jeśli działania dyplomatyczne zawiodą.

Słowacja poprze sankcje na Rosję – ale pod warunkiem

Premier Robert Fico zapowiedział, że poprze kolejny pakiet sankcji na Rosję, jeśli Bruksela złagodzi wpływ polityki klimatycznej na przemysł motoryzacyjny i pomoże obniżyć ceny energii. W zamian oczekuje rozmów z kanclerzem Niemiec w sprawie rekompensat dla przemysłu. To zmiana tonu słowackiego rządu, który dotąd był jednym z największych przeciwników nowych sankcji wobec Moskwy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie