Aktualizacja: 23.10.2025 08:12 Publikacja: 23.10.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Ministerstwo Aktywów Państwowych rozważa, by część z 44 mld euro z programu SAFE przeznaczyć nie tylko na zakupy sprzętu wojskowego, ale też na inwestycje w krajową produkcję zbrojeniową. Wiceminister Konrad Gołota podkreśla, że jeśli Polska ograniczy się wyłącznie do zakupów, powstanie luka inwestycyjna, której nie da się szybko nadrobić. Część ekspertów, w tym Piotr Wojciechowski z Grupy WB, uważa jednak, że środki powinny trafić zgodnie z pierwotnym planem do funduszu modernizacji sił zbrojnych, gdyż państwowe spółki są już silnie dokapitalizowane.
Według portalu Mint, Indie i USA są o krok od zawarcia nowej umowy, która może znacząco obniżyć amerykańskie cła na indyjskie towary – z 50 do 15 proc. W zamian Indie mają otworzyć rynek na soję i kukurydzę z USA. Premier Narendra Modi w rozmowie z Donaldem Trumpem zapowiedział także ograniczenie importu rosyjskiej ropy. Porozumienie ma zostać podpisane podczas najbliższego szczytu ASEAN.
Bloomberg donosi, że Unia Europejska przygotowuje strategię obronną wobec planowanych przez Chiny ograniczeń eksportu surowców krytycznych. Komisja Europejska opracowuje listę środków mających wzmocnić pozycję negocjacyjną UE i chronić łańcuchy dostaw. To potencjalny plan B, który może zostać wdrożony, jeśli działania dyplomatyczne zawiodą.
Premier Robert Fico zapowiedział, że poprze kolejny pakiet sankcji na Rosję, jeśli Bruksela złagodzi wpływ polityki klimatycznej na przemysł motoryzacyjny i pomoże obniżyć ceny energii. W zamian oczekuje rozmów z kanclerzem Niemiec w sprawie rekompensat dla przemysłu. To zmiana tonu słowackiego rządu, który dotąd był jednym z największych przeciwników nowych sankcji wobec Moskwy.
