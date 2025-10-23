Aktualizacja: 23.10.2025 09:38 Publikacja: 23.10.2025 08:53
Orange Polska pokazał wyniki finansowe i operacyjne uzyskane w trzecim kwartale 2025 r. Na pozór odżyły kontrakty w segmencie informatycznym. Przychody grupy z tego tytułu skoczyły o 47 proc. Jednak zdaniem analityka to może być jednorazowy efekt. Specjaliści uważają, że większą uwagę inwestorzy powinni zwrócić na segment usług hurtowych, który zdaniem szefowej spółki mają przynosić większe zyski w kolejnych okresach.
3,33 mld zł przychodu, o 7,2 proc. więcej niż raportowano przed rokiem, 899 mln zł zysk EBITDAal (wzrost o 3,7 proc.), 371 mln zł zysku operacyjnego (bez zmian) oraz 228 mln zł zysku netto (spadek o 10 proc., co firma tłumaczy wyższymi kosztami finansowania w związku z opłatą za rezerwacje częstotliwości). Tak wyglądają podstawowe dane finansowe Grupy Orange Polska za trzy miesiące zakończone 30 września. Od średniej prognoz analityków różnią się, ale nieznacznie oraz w obie strony: i na plus i na minus. Największe odchylenie w dół (prawie 7 proc.) występuje w wypadku wynik netto. Natomiast poziom przychodów specjalistów zaskoczył na plus (spodziewali się 4,9-proc. zwyżki).
Ogółem jednak biura maklerskie, a co za tym idzie inwestorzy nie powinni być bardzo zaskoczeni – wynika z porównana rezultatów i średniej prognoz zebranych przez PAP. O tym, że druga połowa br. ma być lepsza dla sektora pisaliśmy tutaj.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników za trzeci kwartał – skomentowała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska w informacji prasowej. - Światłowód i pakiety konwergentne w dobrym tempie zyskują nowych użytkowników, pomimo dużej konkurencji, a wyjątkowo udany kwartał z najwyższym od kilku lat przyrostem liczby klientów mieliśmy w usługach mobilnych. Przyczyniła się do tego także wprowadzona niedawno nowa oferta rodzinna – dodała. Wskazała także, że po raz pierwszy od kilku lat baza abonentów usług mobilnych wzrosła w skali kwartału o 100 tys.
Zdaniem szefowej Orange Polska na wyniki pozytywnie przekłada się działalność hurtowa. A w nadchodzących latach nowe projekty biznesowe w ty obszarze mają przynieść znaczące zyski. O co konkretnie chodzi – nie podano. To o tyle ciekawe, że z końcem roku telekomowi kończy się umowa z P4, na podstawie której użytkownicy Play mogą korzystać z masztów Orange Polska. Do tej pory nie zdradzono, czy współpraca będzie kontynuowana i na jakich zasadach.
Na nadzieje związane z hurtem zwraca uwagę w porannym komentarzu Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie. – Zarząd Orange Polska rzadko przesadza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym bodźcem wzrostu przychodów i EBITDA? – pisze analityk, który co do zasady ocenia wyniki telekomu pozytywnie.
Z kolei wzrost przychodów w segmencie ICT jego zdaniem może wynikać z jednorazowego dużego kontraktu.
Climoc oceniła też, że za sprawą wyników trzech kwartałów br. zarząd ma silne przekonanie, że osiągnie cele założone na cały 2025 r. Cele te to wzrost przychodów i wyniku EBITDAal w niskim jednocyfrowym tempie.
Nora Varga-Nagy, analityczka Erste Securities spodziewa się pozytywnej reakcji rynku na wyniki Orange Polska na czwartkowej sesji. - Baza klientów telefonów komórkowych w ramach abonamentu odnotowała solidny przyrost netto, przekraczający 100 tys. w ciągu kwartału. Co zaskakujące, przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły rok do roku (o 3,6 proc. - red.), podczas gdy przewidywaliśmy spadek, a wzrost przychodów z IT był znacznie silniejszy niż oczekiwany. Pomimo dodatniego jednorazowego zdarzenia w bazie, EBITDAaL wyraźnie wzrósł rok do roku i przekroczył oczekiwania. Wzrost był dobrej jakości, ponieważ nie wystąpił jednorazowy wkład ze strony FiberCo (Światłowód Inwestycje - red.). Z drugiej strony, raport finansowy sugeruje, że rynek B2B nadal stanowił wyzwanie i spodziewamy się dowiedzieć więcej na ten temat podczas telekonferencji. Ogólnie rzecz biorąc, zakładam pozytywną reakcję rynku – skomentowała Nora Varga-Nagy.
Na koniec września Orange Polska obsługiwał 19,39 mln kart SIM. To wzrost o ponad 1 mln lub 5,6 proc. rok do roku. Tak duży przyrost świadczonych usług mobilnych notuje kolejny raz za sprawą usług M2M (machine to machine, czyli transmisja danych między urządzeniami takimi jak np. mierniki energii, rowery miejskiej etc.).
Wzrosty kart SIM wykorzystywanych przez abonentów i użytkowników telefonii na kartę także mają miejsce, ale w skali roku chodzi o odpowiednio o 336 tys. (do 9,46 mln) i 11 tys. (do 4,38 mln).
Z usług szerokopasmowego dostępu do internetu Orange Polska po trzech kwartałach br. korzystało 2,93 mln abonentów (wzrost o 2,5 proc. rok do roku).
Coraz większa część gospodarstw domowych ma usługę światłowodową: 1,69 mln, o 12,5 proc. więcej niż przed rokiem.
Liczba abonentów pakietów usług (konwergentnych) powiększyła się w ciągu 12 miesięcy o 85 tys. (4,8 proc.). do 1,84 mln.
W danych operatora widać też kolejny kwartał z rzędu wzrost abonentów płatnej telewizji. Trzeba jednak zauważyć, że od tego roku usługa ta jest stałym elementem pakietów.
W wynikach Orange Polska widać nadal podwyżki cen. W III kw. br. wskaźnik ARPO (średnia opłata za daną ofertę w miesiącu bez VAT) za pakiet usług wyniosła 130 zł, o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem. Stacjonarny internet kosztował średnio 69,6 zł, więcej niż rok temu o 4,1 proc.
W tym roku kurs akcji Orange Polska wzrósł o ponad 33 proc. do 9,26 zł na środowym zamknięciu sesji.
