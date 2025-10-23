Z tego artykułu się dowiesz: Jakie niespodzianki przyniosły wyniki finansowe Orange Polska za trzeci kwartał 2025 roku?

Dlaczego analitycy uważają, że segment usług hurtowych jest kluczowy dla przyszłych zysków Orange Polska?

Co wpłynęło na wzrost przychodów Orange Polska w segmencie ICT i czy jest to trend stały?

Jakie znaczenie dla wyników finansowych Orange Polska miały podwyżki cen usług?

Dlaczego baza klientów usług mobilnych Orange Polska zanotowała istotny wzrost w trzecim kwartale 2025 roku?

Co prognozują analitycy dotyczące przyszłych wyników i reakcji rynku na raporty Orange Polska?

Orange Polska pokazał wyniki finansowe i operacyjne uzyskane w trzecim kwartale 2025 r. Na pozór odżyły kontrakty w segmencie informatycznym. Przychody grupy z tego tytułu skoczyły o 47 proc. Jednak zdaniem analityka to może być jednorazowy efekt. Specjaliści uważają, że większą uwagę inwestorzy powinni zwrócić na segment usług hurtowych, który zdaniem szefowej spółki mają przynosić większe zyski w kolejnych okresach.

Wyniki Orange Polska w trzecim kwartale 2025 r.: zysk netto pod presją kosztów finansowania

3,33 mld zł przychodu, o 7,2 proc. więcej niż raportowano przed rokiem, 899 mln zł zysk EBITDAal (wzrost o 3,7 proc.), 371 mln zł zysku operacyjnego (bez zmian) oraz 228 mln zł zysku netto (spadek o 10 proc., co firma tłumaczy wyższymi kosztami finansowania w związku z opłatą za rezerwacje częstotliwości). Tak wyglądają podstawowe dane finansowe Grupy Orange Polska za trzy miesiące zakończone 30 września. Od średniej prognoz analityków różnią się, ale nieznacznie oraz w obie strony: i na plus i na minus. Największe odchylenie w dół (prawie 7 proc.) występuje w wypadku wynik netto. Natomiast poziom przychodów specjalistów zaskoczył na plus (spodziewali się 4,9-proc. zwyżki).

Ogółem jednak biura maklerskie, a co za tym idzie inwestorzy nie powinni być bardzo zaskoczeni – wynika z porównana rezultatów i średniej prognoz zebranych przez PAP. O tym, że druga połowa br. ma być lepsza dla sektora pisaliśmy tutaj.