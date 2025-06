Przykładem oszczędności uzyskiwanych dzięki AI może być zapewnienie ciągłości działania sieci. Zwiększanie efektywności jest potrzebne, bo sieci są coraz bardziej złożone. Zawsze będziemy ponosić koszty napraw, ale jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty całego procesu.

Nasza przyszłość to sieć autonomiczna, dostosowująca się do potrzeb klienta w trybie ciągłym, z prostymi procesami utrzymaniowymi i narzędziami, które pozwalają na predykcję koniecznych prac renowacyjnych lub wyprzedzających pojawienie się awarii.

Skoro jest AI, to przyspieszą zwolnienia?

Nie do końca. Widzę tutaj raczej nowe możliwości, które otwierają się dzięki AI. Mam na myśli rozszerzanie potencjału naszych zespołów, wzrost efektywności oraz poprawę doświadczeń klientów i pracowników.

Ten rok ma być rokiem inwestycji w sieć 5G. Na jakim etapie ona jest i jakie wiąże pani z nią nadzieje? Będzie więcej projektów, jak ten z Telewizją Polską, dla której zbudowaliście prywatną sieć 5G?

Rozwój sieci 5G jest jednym z naszych strategicznych priorytetów. W latach 2025–2028 będziemy inwestować ok. 0,5 mld zł rocznie w naszą sieć mobilną, zwiększając jej jakość, zasięg i pojemność, głównie właśnie w 5G. Do końca 2028 r. chcemy mieć w zasięgu 5G niemal całą populację Polski.

Jeśli chodzi o rozwiązania dla biznesu, mamy kilka działających sieci kampusowych. Pracujemy nad kolejnymi projektami wykorzystania 5G, jak wspomniana realizacja dla TVP. Podzielimy się szczegółami, jak tylko będziemy gotowi.

Jakie usługi Orange Polska świadczy dziś dla państwa i jakie ma ambicje?

Zapewniamy m.in. bezpieczną infrastrukturę i łączność na potrzeby kontroli granic, policji i wojska. Jesteśmy największym dostawcą usług mobilnych dla wojska. Pomagamy też w cyfryzacji instytucji publicznych. Od wielu lat jesteśmy zaufanym partnerem dla państwa. Dobra współpraca biznes–państwo to dziś nie tylko możliwość, to konieczność.

Ambicje mamy oczywiście większe. Posiadając największą sieć – światłowodową i mobilną – oraz wyjątkowe kompetencje CERT Orange Polska w zakresie cyberbezpieczeństwa, chcemy i możemy tworzyć nowe rozwiązania odpowiadające lepiej na bieżące potrzeby sektora publicznego. Kontekstowo mam na myśli choćby ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatycznych, czy skomplikowaną sytuację geopolityczną oraz wyzwania z tym związane.

Rozmawiamy kilka dni po tym, jak polski rząd dostał zgodę KE na utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To oznacza zielone światło dla strategicznych inwestycji wartych łącznie 25 mld zł, które mają wzmocnić polską infrastrukturę cywilną, przemysł obronny i cyberbezpieczeństwo. Również Tarcza Wschód pokazuje, że jest zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, w których możemy pomóc.

To z pewnością stworzy przestrzeń biznesową i rosnące zapotrzebowanie na usługi podwójnego zastosowania. Widzę, że mamy tutaj potencjał, by być częścią tego nowego krajobrazu, czy to samodzielnie dostarczając rozwiązania, czy też z partnerami.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje nowych wytycznych, którymi kierować mają się państwa członkowskie, udzielając zgód na konsolidację. To ważne dla Orange Polska? Może szansa na kapitałowe połączenie z T-Mobile Polska?

Cieszę się, że UE podjęła ten temat. W Europie, na rynku dla ok. 500 milionów osób, mamy ponad 100 znaczących operatorów telekomunikacyjnych działających w poszczególnych krajach, a w USA jest trzech dużych dla 350 mln. Konkurencja napędza rozwój – nie ma tu wątpliwości, ale wszystko ma swoje granice. Uważam, że na tak konkurencyjnych europejskich rynkach konieczne są zmiana regulacyjnego podejścia i stworzenie lepszych warunków dla innowacji oraz przestrzeni dla dużych, kosztownych inwestycji. Chodzi o to, by móc konkurować i współpracować z zagranicznymi cyfrowymi gigantami jak równy z równym. Żeby to osiągnąć, europejskie firmy technologiczne muszą zwiększać skalę działania.

Stawką jest europejska suwerenność, przyszła konkurencyjność i potencjał innowacyjny, co zostało trafnie podsumowane w raporcie Draghiego. UE dąży do przejścia od defensywnej postawy regulacyjnej do ofensywnej, której celem jest rozwój innowacji i konkurencyjności w sektorze cyfrowym.

Jeśli Europa zainwestuje z właściwą ambicją w badania, infrastrukturę i ludzi, zmniejszy niepotrzebne obciążenia biurokratyczne oraz nadmierne regulacje, to ma szanse utrzymać mocną pozycję na globalnej cyfrowej mapie. Jak wpiszą się w tę przyszłość europejscy operatorzy, to dopiero zobaczymy.