Głównym postulatem jest zwiększenie inwestycji o dodatkowe 800 mld euro rocznie. To 4,7 proc. PKB Unii, czyli ponad dwa razy więcej niż plan Marshalla po wojnie i ponad cztery razy więcej niż roczny budżet UE. Ale nie chodzi tu przecież tylko o fundusze publiczne. Wręcz przeciwnie – cztery piąte tej sumy powinno pochodzić od inwestorów prywatnych, którzy wybierają dziś inne rynki. Aby tak się stało w UE, powinna być ukończona unia rynków kapitałowych oraz uproszczona regulacja. Razem z publicznym wsparciem dla nowych, obarczonych większym ryzykiem inwestycji. Powinno to zatrzymać innowacje w Europie przed ucieczką do USA i Chin. To tutaj pojawia się postulat powrotu do emisji długu, który tym razem miałby finansować innowacyjną pogoń za resztą świata. Jest to temat prowokacyjny, ale trudno uznać ten postulat za kluczowy dla redakcji raportu. Choć brakujące miliardy – nawet przy tak optymistycznych założeniach dotyczących inwestycji prywatnych – można wziąć tylko z trzech źródeł: budżetów narodowych, podatków europejskich i właśnie długu. Pieniądze są prawdziwym słoniem w unijnym salonie. Dalej przepakowywać tego samego 1 proc. PKB Unii się nie da.

Draghi przekonuje, że za każdym razem strategiczne cele w obszarze przemysłu można osiągać, tylko tworząc szeroki zestaw różnych środków – a więc chodzi nie tylko o pieniądze, ale i lżejszą, bardziej spójną regulację oraz polityki handlową i przemysłową. Podobnie jak robią to główni konkurenci Europy – w zasadzie unitarne państwa – USA i Chiny. Stąd pojawia się troska o proces decyzyjny w UE.

Draghi nie wyklucza wewnętrznego zróżnicowania integracji i w ostateczności współpracy czysto międzyrządowej

Duży nacisk postawiony jest tu na efektywną koordynację polityk w obszarze innowacji, energii i przemysłu. W tym kontekście padają słowa o reformie traktatów i poszerzeniu stosowania większości kwalifikowanej, przy jednoczesnym uznaniu, że „nie jest to warunek konieczny, by Europa poszła do przodu”. W oparciu o semestr europejski oraz krajowe plany klimatu i energii mamy osiągnąć wystarczająco wiele, zanim osiągnięta będzie zgoda na zmiany instytucjonalne. Jednocześnie UE powinna być bardziej rygorystyczna w stosowaniu zasady pomocniczości i wykazywać się większą „powściągliwością” w działalności legislacyjnej, która „rośnie nadmiernie” także „z powodu słabej kontroli zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe”. Należy wzmocnić te mechanizmy kontrolne, ale także „instytucje UE powinny stosować zasadę »samoograniczenia« w kształtowaniu polityki”.

Draghi nie wyklucza wewnętrznego zróżnicowania integracji i w ostateczności współpracy czysto międzyrządowej. Podobnie jak Enrico Letta w swoim raporcie o przyszłości wspólnego rynku z kwietnia 2024 roku wskazuje na zalety przyjęcia dobrowolnego „28. porządku prawnego” w sprawach prawa spółek, prawa korporacyjnego i upadłości, a także wybranych aspektów prawa pracy i opodatkowania, które mogłyby być także objęte traktatową wzmocnioną współpracą przez chętne państwa. To niewinne, bo dobrowolne, rozwiązanie wywołałoby zapewne efekt kuli śniegowej. Państwa poza tym systemem mogłyby stracić atrakcyjność inwestycyjną w UE.

Raport Maria Draghiego: Unijne wsparcie może odpłynąć z Europy Środkowej

Brak efektywnej koordynacji przynosi skutki sprzeczne ze strategicznymi celami, jak w przypadku czystych technologii. Przez brak dogrania synergii między polityką podatkową, zachętami do produkcji krajowej, polityką handlową, penalizacją działań antykonkurencyjnych, zagraniczną polityką gospodarczą i zabezpieczeniem łańcuchów dostaw, Chiny dominują europejski rynek bateryjny, a niebawem może i e-samochodów.