PiS i Konfederacja czekają, aż rząd Donalda Tuska jeszcze bardziej straci poparcie

– Patrzymy z politowaniem na spory władzy, niech oni już zejdą ze sceny – mówi „Rzeczpospolitej” Marcin Przydacz, poseł PiS typowany na ministra do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Spory wewnątrz KO są pokłosiem przegranych wyborów i nadchodzącej rekonstrukcji rządu. Donald Tusk nie chce konfliktować wewnętrznie partii, ale członkowie sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego muszą ponieść polityczne konsekwencje. Na dodatek Platforma z coraz większym zdumieniem patrzy na to, co koalicjanci KO mówią w sprawie apelu o ponowne przeliczenie głosów. Ich polityczni sojusznicy nie widzą takiej potrzeby, widzą za to konieczność znalezienia nowej płaszczyzny porozumienia, a nawet renegocjacji umowy koalicyjnej.

Spór Polski 2050 z Lewicą o marszałka Sejmu

Szymon Hołownia jeszcze kilka tygodni temu deklarował w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że zgodnie z umową zrzeknie się funkcji drugiej osoby w państwie i ustąpi Włodzimierzowi Czarzastemu. Teraz to się zmieniło. – Szymon Hołownia powinien dalej pełnić funkcję marszałka Sejmu – powiedziała PAP szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. Dodała, że jej ugrupowanie szanuje umowę koalicyjną, jednak ta powinna zostać zmieniona, by „sprawczość koalicjantów odzwierciedlała siłę klubów”.

Polska 2050 znalazła się obecnie w politycznym potrzasku, bo nie ma koalicjanta, z którym mogłaby pójść do wyborów, a z KO i Lewicą się skonfliktowała. – Musimy na nowo ustalić wspólne pole działania – tak Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa PO i marszałkini Senatu, odpowiada na pytanie, czy koalicja trzeszczy w szwach.

Szymon Hołownia premierem za Donalda Tuska?

Krew koalicji rządzącej już wyczuli inni. Wadim Tyszkiewicz, senator niezrzeszony, zapowiedział w „Rzeczpospolitej” zbudowanie nowej partii politycznej. – Partii dla tych, którzy mają dosyć duopolu PO-PiS – mówił Tyszkiewicz, który chce mieć swój klub w Senacie i stanowisko wicemarszałka. Przed wyborami parlamentarnymi, jeśli rząd Donalda Tuska osłabnie, mają też powstać inne formacje. – Przed wyborami może się jeszcze wiele zawalić, a z Tuskiem na czele koalicja nie przetrwa – mówi nam Marek Sawicki z PSL.