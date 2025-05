Ile ma pan mieszkań?

Mam jedno mieszkanie i jeden dom – razem z żoną. I sam mam jeszcze siedlisko wiejskie, gdzie pomieszkują moi rodzice, które kupiłem, jeszcze zanim zostaliśmy małżeństwem.

To tak jak Karol Nawrocki – trzy nieruchomości.

Karol Nawrocki, zdaje się, jeszcze nie ustalił, ile ma nieruchomości. Z tożsamością literacką versus rzeczywistą poszło mu szybciej, ale nieruchomości wciąż liczy. Zobaczymy pod koniec tygodnia, ile mu wyjdzie.

Dlaczego pan uważa, że Karol Nawrocki powinien wycofać się z wyborów prezydenckich po tym, jak się okazało, że ma tyle samo nieruchomości, ile ma pan?

Nie mierzymy kwalifikacji do bycia prezydentem liczbą nieruchomości, tylko tym, co o tych nieruchomościach jesteśmy w stanie powiedzieć. A pan Nawrocki kręci w sprawie swoich mieszkań. Proszę zwrócić uwagę, że na debacie sam odpalił ten temat, mówiąc, że ma jedno mieszkanie, jak większość Polaków. Później się okazało, że ma więcej, a dziś nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak przebiegała jego płatność za drugie mieszkanie. Bo najpierw była opowieść o starszym panu, któremu pomagał i którego wspierał, i ten pan za to przepisał mu mieszkanie, czyli umowa dożywocia opisana w kodeksie cywilnym. Później, w kolejnej wersji tłumaczenia się, usłyszeliśmy jednak, że była to jednorazowa płatność 120 tys. zł, którą potwierdził notariusz. A teraz w następnym tłumaczeniu się okazało, że to jednak nie była jednorazowa płatność, więc okłamał notariusza, i płacił przez kilkanaście lat, bo nie mógł zapłacić raz, bo wtedy ten pan Jerzy zrobiłby z tego zły użytek. Kłamie, nie jest w stanie wytłumaczyć się z tego, co ma, i tchórzy, bo wystarczyłoby wyjść, powiedzieć prawdę, dać jasny, prosty komunikat, a nie ciągle kluczyć. No to jak on chce być prezydentem Rzeczypospolitej? W ważnych dla nas sprawach też będzie kluczyć.

Czy na pewno pańską rolą jest teraz wzywanie do Sejmu kandydata na prezydenta, który nie jest posłem, żeby się wytłumaczył z tych spraw?

Uważam, że powinna to wyjaśnić Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Polsce jest tak, że każdy urząd państwowy ma przypisaną sobie komisję sejmową, która go nadzoruje. I tak też zdecydowało prezydium, żeby wezwać Karola Nawrockiego, bo w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej jest wyraźnie zapisane, że prezes musi odznaczać się wysokimi walorami moralnymi. Mam nadzieję, że pan Nawrocki opowie, jak to rzeczywiście było z tym mieszkaniem, i przestanie kręcić. Przyjął zresztą zaproszenie. Dla mnie jest to rzecz niewyobrażalna, żeby tak prosta sprawa, jak naprawdę z tym mieszkaniem było, od tygodnia sprawiała mu taki problem.