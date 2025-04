– W pełni znam swój program. Jestem przeciwnikiem podatku katastralnego. Polacy są przerażeni, że będą musieli płacić podatek katastralny. Koalicja rządowa, którą pani współtworzy, tak bardzo zniszczyła stan finansów publicznych, że będzie musiała pod presją innych organizacji międzynarodowych i REIT-ów wprowadzić podatek katastralny, żeby tę dziurę zasypać – mówił.

– Mówię w imieniu zwykłych Polek i Polaków, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie – podkreślił Nawrocki.

Jednak z informacji, do których dotarł Onet.pl wynika, że Nawrocki nie jest właścicielem jednego mieszkania. Szef IPN od 2013 roku mieszka z rodziną w 60-metrowym mieszkaniu w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jednak od 2017 roku jest również właścicielem drugiego mieszkania – 28-metrowej kawalerki, której wartość to ok. 400 tysięcy złotych. Na pierwsze mieszkanie rodzina Nawrockich wzięła kredyt, drugie zostało zakupione za gotówkę.

Czym jest podatek katastralny?

Podatek katastralny jest rodzajem opodatkowania nieruchomości, którego wysokość ustala się na podstawie wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości, a nie na podstawie jej powierzchni. Podatek ten ma charakter podatku majątkowego (często określa się go terminem ad valorem – podatek od wartości).

Podatek może być narzędziem służącym zwiększeniu dostępności mieszkań – rosnąca wartość nieruchomości sprawia, że ich posiadacze płacą coraz wyższy podatek, co może zniechęcać do spekulacji na rynku mieszkaniowym i np. lokowaniu oszczędności w nieruchomościach. Innym celem podatku katastralnego jest zwiększenie dochodów samorządów lokalnych.