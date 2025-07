Rafał Chwedoruk: Ostatni atut Polski 2050 legł w gruzach

Platforma Obywatelska po wyborach w 2015 roku mówiła: byliśmy świetni, tylko mieliśmy kłopoty z komunikacją i ludzie nie wiedzieli, ile dobrego zrobiliśmy. Takie tłumaczenie jest po prostu śmieszne. Dlaczego zatem politycy opowiadają takie rzeczy?

Mówiąc pół żartem: Platforma Obywatelska bardziej niż o komunikację powinna się zatroszczyć o komunikację publiczną, bo wykluczenie komunikacyjne było jednym z istotnych czynników stymulujących poparcie dla PiS-u i sprzeciw wobec rządów Platformy. Rządy PO przypadły w czasach globalnej zmiany. Na naszych oczach rozlatywał się świat liberalnej gospodarki, ukształtowany pomiędzy dojściem do władzy Reagana i Thatcher a rozpadem Związku Radzieckiego. Wielu ludzi widzących kryzys światowego kapitalizmu w latach 2008-2009 zmieniało myślenie o świecie. Pamięta pani słynną konferencję Donalda Tuska, który prezentował Polskę jako zieloną wyspę?

Oczywiście.

Bardzo pomogło to PO w wyborach w 2011 roku. Rzecz w tym, że wyborcy widzieli nie tylko zieloną wyspę, ale też i to, że wszędzie wokół było czerwono. Że na Zachodzie wszystko się waliło. Potem doszła do tego jeszcze kwestia migrancka. Do tej pory patrzyliśmy na migrację przez pryzmat wyjazdów Polaków do pracy na Zachód. Tymczasem wtedy okazało się, że migracja ma zupełnie inny wymiar. Że zjawisko, które kiedyś postrzegaliśmy jako nieistotną egzotykę towarzyszącą światu zachodniemu, nagle kompletnie ten świat przeorało. Na tym polegał pech Platformy. Ona długi czas musiała się rozstawać z tym, co ją stworzyło – z duchem niedokończonych lat 90. W swoich początkach mówiła: dokończymy lata 90., tylko zbiurokratyzowany, skorumpowany SLD stoi nam na drodze. Później okazało się, że PiS też stoi na drodze. A na koniec okazało się, że nie ma już tego świata, który PO chciała dokończyć, a ona za długo przekonywała, że jest to możliwe. Miała jednoznaczne poparcie ze strony elit społecznych, również na prowincji, i to też umacniało jej determinację.

Czy to znaczy, że politycy nie do końca rozumieją, dlaczego przegrywają?

W niektórych sytuacjach tak, ale nie zawsze. Zwróciłbym uwagę na jeszcze jedno uwarunkowanie – kulturowe. Żyjemy w czasach dominacji wizji self-made mana, indywidualizmu, kultury amerykańskiej – straciłem pracę, zmarła mi matka, jestem zadłużony, ale jest świetnie. Ta kultura dotarła też do polityki. Nawet jeśli polityk jest skłonny przyznać się do błędu, to tylko po to, żeby ogłosić, iż od tego momentu rozpoczyna się pasmo sukcesów.

To tak jak premier Donald Tusk po przegranych wyborach prezydenckich – ruszamy z kopyta do pracy.

Nikt dzisiaj nie powtórzy za Wiktorem Czernomyrdinem: „Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze”. Bo w społeczeństwie konsumpcyjnym, w społeczeństwie indywidualnego sukcesu nikt nie będzie chciał głosować na „przegrywa”. Gdy pracownik korporacji mówi, że pochodzi ze wsi, że było trudno mu się przebić, to nie zamierza się żalić, tylko pokazać skalę swego sukcesu i fakt, że wykorzystał szansę. Warto zwrócić uwagę, że bardzo często po wygranych wyborach poparcie zwycięskiego ugrupowania rośnie. To znaczy, że do wygranej drużyny dołączają inni wyborcy, bo fajnie jest być po stronie zwycięzców. Dlaczego wyborcy tak łatwo prześlizgnęli się po sprawie kawalerki Nawrockiego?

Dlaczego?

Bo w czasach kultu pieniądza, indywidualnego sukcesu, epatowania bogactwem nie można oczekiwać od wyborców refleksji moralnej. Jeżeli sukces mamy odnosić za wszelką cenę, to przejęcie kawalerki było sukcesem. Skoro otrzymujemy nieustającą lekcję przedsiębiorczości, to nie możemy być wrażliwi na krzywdę każdego człowieka. To byłoby zaprzeczenie wzorca kulturowego, w którym funkcjonujemy od dziesięcioleci. To samo leży u podłoża sukcesu Konfederacji. Młodzi ludzie mieli w szkole lekcje przedsiębiorczości, a na gimnazjalnych korytarzach lekcje życia, uznali, że skoro mają się rozpychać łokciami, to będą tak robić.