W lutym i marcu w różnych okolicach Poznania znaleziono fragmenty rakiety Falcon 9. Sprawą zajął się wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Postępowanie prowadzone było – jak nas poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak – w kierunku art. 160 par. 1 kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oraz art. 288 par. 1 – zniszczenia, uszkodzenia cudzej rzeczy.

Reklama Reklama

Postępowanie zostało umorzone (już się uprawomocniło), bowiem śledczy nie dopatrzył się, aby umyślnie doszło do tych dwóch przestępstw. Wskazał, że mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami losowymi. Z danych prokuratury wynika, że straty spowodowane upadkiem fragmentów rakiety zostały oszacowane na 6 tys. zł – chodzi o szczątki, które spadły 19 lutego na teren hurtowni w Komornikach.

Gdzie odnaleziono fragmenty rakiety Falcon 9 firmy SpaceX?

Jednak takich przypadków było więcej. MSZ przekazał bowiem sekretarzowi generalnemu ONZ notę, w oparciu o którą Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) zamieściło informację o odnalezionych na terytorium Polski częściach składowych obiektu kosmicznego. Z wykazu odnalezionych obiektów kosmicznych wynika, że elementy rakiety znaleziono w dziewięciu miejscach, a odnajdywano jej fragmenty od 19 lutego do 25 marca. Kawałki Falcon 9 znaleziono w miejscowościach: Gołuski, Krzyżkówko, Ajer, Sędzinko, Komorniki (spadły w dwóch miejscach), Szamotuły, Śliwno, Wspaniałe. Wszystko w pobliżu Poznania.

Informacja o potencjalnym zagrożeniu nie dotarła jednak ani do Ministerstwa Obrony Narodowej, ani do innych służb. Okazuje się także, że Dowództwo Kosmiczne USA nie przekazało do polskiego resortu obrony ostrzeżenia o niekontrolowanej deorbitacji części rakiety Falcon 9. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wydało też ostrzeżenia. Dlaczego?