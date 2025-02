Tajemniczy obiekt spadł na terytorium Polski. Ma związek z nocnymi rozbłyskami na niebie?

Na teren hurtowni znajdującej się w miejscowości Komorniki pod Poznaniem spadł duży obiekt nieznanego pochodzenia. Wcześniej pojawiły się informacje o tym, że w nocy na polskim niebie dostrzec można było tajemnicze rozbłyski. W rozmowie z RMF FM Karol Wójcicki – popularyzator astronomii i autor portalu „Z głową w gwiazdach” – wyjaśniał, że w atmosferze nad naszym krajem najprawdopodobniej spłonęły szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon 9. rakiety Falcon 9, należącej do amerykańskiego przedsiębiorstwa SpaceX Elona Muska. Okazuje się, że sprawy te są prawdopodobnie ze sobą powiązane.

Reklama

Szczątki rakiety Elona Muska spadły na terytorium Polski?

„Na jedną z posesji w Komornikach koło Poznania spadł tajemniczy zbiornik. Obiekt wygląda identycznie jak zbiornik który spadł 2 kwietnia 2021 roku na farmę w centralnej części stanu Waszyngton. Nie ma wątpliwości że to zbiornik COPV!” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez Karola Wójcickiego. „W rakiecie Falcon 9 jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. Hel jest używany do utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych podczas pracy silników, co zapobiega ich zapadnięciu się i zapewnia stały przepływ paliwa” – wyjaśnia popularyzator astronomii. Jak dodaje, zbiorniki te wykonane są z lekkiego rdzenia metalowego owiniętego włóknami węglowymi, co daje wysoką wytrzymałość przy niskiej masie. „COPV są także wykorzystywane do sterowania rakietą oraz oddzielania jej stopni. Po eksplozji Falcona 9 w 2016 roku, spowodowanej problemem z COPV, SpaceX ulepszyło ich konstrukcję, zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność całego systemu” – czytamy.

Zdaniem Wójcickiego zmiany w konstrukcji spowodowały, że zbiorniki COPV stały się bezpieczniejsze i bardziej odporne na ekstremalne warunki panujące podczas startu i lotu rakiety. „Jak widać lepiej też znoszą przejście przez atmosferę. Mamy więc potwierdzenie spadku szczątków rakiety SpaceX na terytorium Polski” – podkreślił autor portalu „Z głową w gwiazdach”.