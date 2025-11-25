Aktualizacja: 25.11.2025 13:10 Publikacja: 25.11.2025 12:49
Brytyjski oddział Domino’s Pizza poinformował we wtorek, 25 listopada, że dyrektor generalny Andrew Rennie ustąpił ze stanowiska. Jego miejsce ma tymczasowo objąć dyrektorka operacyjna Nicola Frampton. Będzie ona pełnić funkcję prezesa do czasu znalezienia stałego następcy.
To kolejna ważna zmiana w ostatnim czasie, która nasila niepewność w kierownictwie znanej sieci pizzerii, która w Wielkiej Brytanii i Irlandii działa pod szyldem amerykańskiej grupy Domino’s Pizza. Firma na Wyspach będzie również funkcjonować z tymczasowym dyrektorem finansowym do czasu, kiedy stanowisko to obejmie Andrew Andrea, były szef brytyjskiego operatora pubów i hoteli Marston’s.
Dyrektor generalny Domino’s Pizza Andrew Rennie ustąpił ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym po zaledwie dwóch latach w związku z pogłębiającymi się kłopotami sieci. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji spółki tąpnął o niemal połowę, bo o około 47 proc. w związku ze słabnącym popytem konsumenckim. Wcześniej w listopadzie firma ostrzegła, że spowolnienie w zamówieniach może utrzymać się nawet do 2026 roku.
Andrew Rennie był w trakcie wdrażania nowej strategii Domino’s Pizza, mającej na celu zwalczyć słabą sprzedaż i rosnące koszty. Sieć stara się wychodzić poza ofertę samej pizzy, aby pobudzić wzrost – wprowadza nową markę Chick ‘N’ Dip, oferującą smażonego kurczaka. W menu pojawiają się także zdrowsze warianty pizzy.
Były już dyrektor generalny brytyjskiego oddziału sieci traktował priorytetowo naprawę napiętych relacji z franczyzobiorcami, wzmocnienie łańcucha dostaw oraz wdrażanie cyfrowej transformacji. Wysiłki te pomogły Domino’s Pizza zabezpieczyć udział w rynku dostaw online i poprawić lojalność klientów.
Sieć Domino’s Pizza dołączyła tym samym do rosnącej listy globalnych firm detalicznych dokonujących zmian w kierownictwie, aby uporać się z niepewną sytuacją gospodarczą, związaną między innymi z cłami Donalda Trumpa, i zmiennymi wydatkami konsumentów.
W Polsce sieć Domino’s Pizza również próbuje rozszerzyć swoją działalność i poprawić pozycję na rynku. W kwietniu tego roku Domino’s Pizza Poland, operator grupy w Polsce i Chorwacji, przejął franczyzową sieć pizzerii 105, należącą do Mastergrupy. Wartość transakcji opiewała na 42,3 mln zł.
