Sprzedaż detaliczna w październiku wyższa od prognoz

Nowe dane o sprzedaży detalicznej są potwierdzeniem, że konsumpcja prywatna jest „gwiazdą” tegorocznego wzrostu gospodarczego Polski. Co więcej, prawdopodobnie napędza ją nie tylko sprzedaż towarów, ale nawet silniej: usług (tego GUS nie ujmuje w comiesięcznych danych o sprzedaży detalicznej). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale spożycie gospodarstw domowych urosło o 2,6 proc. r/r, w drugim o 4,5 proc. Dane za trzeci kwartał poznamy 1 grudnia, ale ekonomiści szacują, że znów konsumpcja prywatna mogła urosnąć o około 4,5 proc. Prognozy analityków wskazują średnio także, że w całym 2025 r. spożycie prywatne może urosnąć o blisko 4 proc. r/r.

Konsumpcji sprzyja kilka czynników. Po pierwsze: realny wzrost średnich dochodów do dyspozycji. Nie jest on już tak imponujący jak w 2024 r., niemniej nagromadzone wówczas przez gospodarstwa domowe oszczędności mogą być stabilizatorem koniunktury w handlu i usługach w kolejnych kwartałach. Rada Polityki Pieniężnej obniża też stopy procentowe, i to szybciej od przewidywań ekonomistów. To obniża koszt kredytu, może też zniechęcać do oszczędności. W tym roku RPP ścięła stopy już o 150 punktów bazowych, a niewykluczona jest kolejna obniżka o 25 pb już 3 grudnia. Tymczasem na początku roku analitycy ankietowani przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” średnio oczekiwali, że w całym 2025 r. RPP obniży stopy procentowe tylko o 75 punktów bazowych.

To wszystko dzieje się przy jednoczesnej lekkiej poprawie nastrojów konsumenckich. Nie jest ona zdecydowana, niemniej odnotować warto m.in. większą chęć do dokonywania ważnych zakupów (np. mebli, sprzętu RTV/AGD), a to zwykle jest oznaką większego poczucia bezpieczeństwa finansowego. W listopadzie obecną sytuację jako odpowiedni czas dla takich zakupów oceniał niemal co piąty badany, najwięcej od czterech lat.

Świetny październik w danych GUS

Wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej to kolejne miłe zaskoczenie płynące z danych GUS za październik. W poniedziałek urząd zaraportował, że produkcja przemysłowa urosła o 3,2 proc. r/r (wobec średniej prognoz ekonomistów +2,4 proc.), a produkcja budowlano-montażowa o 4,1 proc. (wobec średnich oczekiwań tylko +0,9 proc.). To wszystko wskazuje, że polska gospodarka w sferze realnej zaliczyła mocne rozpoczęcie czwartego kwartału.

„Po lepszych od oczekiwań październikowych danych z przemysłu i budownictwa, także handel zaskoczył po mocniejszej stronie. (…) Wzrost PKB w czwartym kwartale będzie mocny” – napisali na portalu X ekonomiści ING Banku Śląskiego.