Nutella w tarapatach. Najgorsze zbiory orzechów laskowych od dekad

Nutella będzie droższa. I to znacznie droższa, ponieważ zbiory orzechów laskowych – nie tylko we Włoszech – spadły w porównaniu z poprzednimi latami o około połowę. Orzechy laskowe hodowane są głównie w regionie Piemont, a także w Lacjum, Kampanii oraz na Sycylii.

Publikacja: 03.11.2025 09:46

Nutella będzie droższa, ponieważ zbiory orzechów laskowych spadły o około połowę

Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Urszula Lesman

Fatalne zbiory orzechów laskowych

Zbiory orzechów laskowych we Włoszech w tym roku już się zakończyły. Nawet w wyżej położonych rejonach Sycylii, gdzie orzechy zwykle pozostają na krzewach dłużej niż w Piemoncie, wszystko zostało już zebrane. Prace zakończono wcześnie – bo w połowie października. Już teraz wiadomo, że zbiory są najgorsze od dziesięcioleci. Według organizacji rolniczych zebrano zaledwie około 70 000 ton – to o połowę mniej niż średnio w poprzednich latach.

Orzechy laskowe są jednym z najważniejszych składników kremów do smarowania pieczywa, takich jak Nutella. Wygląda więc na to, że Nutella w supermarketach znów podrożeje.

Kiepskim zbiorom winne klimat i szkodniki

Za słabe zbiory we Włoszech odpowiadają przede wszystkim zmiana klimatu – łagodna zima, silne deszcze wiosną, a potem letnia susza – oraz szkodnik: pluskwiak orzechowy (Phylus coryli).

„Krajowa produkcja orzechów laskowych znajduje się w stanie swobodnego spadku” – poinformowała Confagricoltura (Konfederacja Generalna Rolnictwa Włoskiego), jedna z głównych organizacji rolniczych we Włoszech.

Również związek rolników CIA mówi o „kolejnym czarnym roku” – już trzecim z rzędu. W ubiegłym roku zebrano 85 000 ton orzechów laskowych, a w 2023 r. – 102 000 ton.

Szacuje się, że we Włoszech ponad 30 000 miejsc pracy zależy bezpośrednio lub pośrednio od upraw orzechów laskowych.

Włoskie orzechy laskowe są coraz gorszej jakości

Tegoroczne zbiory są nie tylko mniejsze, lecz także gorszej jakości. W Piemoncie – głównym regionie uprawy na północy kraju, gdzie ma siedzibę koncern Ferrero, producent Nutelli – orzechy coraz częściej opadają z krzewów, zanim dojrzeją. W innych regionach, takich jak Lacjum (okolice Rzymu), Kampania czy Sycylia, sytuacja nie jest lepsza. Ekologowie od dawna krytykują, że całe włoskie obszary rolnicze pustoszeją z powodu monokultur orzechów laskowych.

Dla Nutelli – jednej z najsłynniejszych włoskich marek – słabe zbiory orzechów stanowią poważny problem.

Ferrero produkuje rocznie około 500 000 ton kremu orzechowo-czekoladowego. Koncern, którego roczne przychody wynoszą ok. 18 mld euro, już od dawna zaopatruje się jednak w orzechy także poza Włochami – głównie w Turcji, będącej największym producentem na świecie. Jednak również tamtejsze zbiory w tym roku były słabsze, szczególnie z powodu przymrozków.

Ferrero nie ujawnia, czy cała ta sytuacja wpłynie na ceny w sklepach. Zazwyczaj jednak w branży spożywczej wyższe ceny surowców są z czasem przenoszone na konsumentów – choć z pewnym opóźnieniem.

Producenci szukają nowych dostawców

Eksperci uważają, że producenci mogą w przyszłości szukać orzechów w innych krajach. Możliwe są więc importy z USA, gdzie wyhodowano ponad 100 odmian, w tym także o dużej odporności na mróz. Za oceanem w tym roku zbiory wypadły dobrze. Ponadto niewykluczone, że wkrótce jako nowy dostawca pojawią się także Chiny.

