Fatalne zbiory orzechów laskowych

Zbiory orzechów laskowych we Włoszech w tym roku już się zakończyły. Nawet w wyżej położonych rejonach Sycylii, gdzie orzechy zwykle pozostają na krzewach dłużej niż w Piemoncie, wszystko zostało już zebrane. Prace zakończono wcześnie – bo w połowie października. Już teraz wiadomo, że zbiory są najgorsze od dziesięcioleci. Według organizacji rolniczych zebrano zaledwie około 70 000 ton – to o połowę mniej niż średnio w poprzednich latach.

Reklama Reklama

Orzechy laskowe są jednym z najważniejszych składników kremów do smarowania pieczywa, takich jak Nutella. Wygląda więc na to, że Nutella w supermarketach znów podrożeje.

Kiepskim zbiorom winne klimat i szkodniki

Za słabe zbiory we Włoszech odpowiadają przede wszystkim zmiana klimatu – łagodna zima, silne deszcze wiosną, a potem letnia susza – oraz szkodnik: pluskwiak orzechowy (Phylus coryli).

„Krajowa produkcja orzechów laskowych znajduje się w stanie swobodnego spadku” – poinformowała Confagricoltura (Konfederacja Generalna Rolnictwa Włoskiego), jedna z głównych organizacji rolniczych we Włoszech.