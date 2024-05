Nutella z nowym składem. Ferrero celuje w konsumentów na roślinnej diecie

Prezes polskiego giganta: Paczkę DecoMorreno można dziś traktować jak lokatę. To absurd

Paczkę DecoMorreno można dziś włożyć do sejfu, ponieważ tak zyskuje na wartości, że można ją traktować jak lokatę. Wszystko, co zawiera kakao, kosztuje dziś absurdalnie dużo – wskazał Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu, w rozmowie z Business Insider Polska. I zdradził, co jeszcze może zdrożeć.