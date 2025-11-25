Aktualizacja: 25.11.2025 14:50 Publikacja: 25.11.2025 13:42
Emmanuel Macron
– Musimy naprawdę, przynajmniej na razie, rozwiać wszelkie niejasności co do tego, czy zamierzamy wysłać naszych młodych na Ukrainę. Nie o to w tym wszystkim chodzi – mówił Macron w kontekście nowego modelu dobrowolnej służby wojskowej, jaki zamierza przedstawić w czwartek.
Szczegóły propozycji Macrona nie są znane. Wiadomo, że nie będzie to powrót do poboru, który został zawieszony we Francji w 1997 roku. Obecnie młodzi we Francji mogą zdecydować się na udział w programie Powszechnej Służby Narodowej (Service national universel) – miesięcznym, dobrowolnym programie, którego celem jest „zwiększenie spójności społecznej”. W czasie miesięcznej służby młodzi Francuzi w wieku 15-17 lat zostają skoszarowani, muszą nosić specjalne mundury, nie korzystają z telefonów komórkowych i przechodzą różnego rodzaju szkolenia – np. kurs pierwszej pomocy, uczą się też np. jak zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego. Ponadto są kierowani do pomocy w jednostkach wojskowych, komisariatach policji, jednostkach straży pożarnej i organizacjach pozarządowych. Ponadto młodzi ludzie mogą decydować się na dobrowolną służbę wojskową.
Teraz Macron zapowiedział przedstawienie nowego modelu służby, w związku z zagrożeniem stwarzanym przez Rosję. Prezydent Francji zapowiedział, że będzie to „transformacja Powszechnej Służby Narodowej w nową formę”, ale nie ma być to powrót do poboru.
Na razie prezydent Francji nie przedstawił żadnych szczegółów swojego pomysłu. Ma to zrobić w czwartek w czasie wizyty w bazie wojskowej w Varces w południowo-wschodniej Francji. Według zapowiedzi, przedstawi tam „nowe ramy służby w siłach zbrojnych”, odpowiadając na „wolę zaangażowania”, którą mają przejawiać młodzi Francuzi.
Gen. Fabien Mandon, szef Sztabu Generalnego francuskiej armii
– Jest jasne, że musimy wzmocnić więź armii z narodem – mówił Macron w wywiadzie udzielonym RTL.
Kilka dni wcześniej burzę we Francji wywołały słowa szefa Sztabu Generalnego gen. Fabiena Mandona, który przekonywał, że kraj musi być gotowy „tracić swoje dzieci” w związku z wojną szalejącą na Ukrainie. Gen. Mandon tłumaczył, w czasie spotkania z przedstawicielami francuskich władz lokalnych, że Francja posiada potencjał gospodarczy i demograficzny, by pokonać Rosję, ale brakuje jej „ducha”, by stawić czoła zagrożeniu.
– Jeśli nasz kraj zawiedzie, ponieważ nie jest gotów, by zaakceptować – bądźmy szczerzy – utratę swoich dzieci, (zaakceptować) cierpienie ekonomiczne, z powodu (zwiększonej) produkcji przemysłu obronnego, która będzie miała pierwszeństwo, wówczas jesteśmy zagrożeni – mówił gen. Mandon. To prawdopodobnie te słowa sprawiły, że Macron postanowił wyjaśnić, że Paryż nie zamierza szkolić młodych Francuzów, by wysłać ich na Ukrainę.
Pomysł wprowadzenia nowego modelu Powszechnej Służby Wojskowej pojawił się we Francji kilka miesięcy temu. Ma być to jakaś forma dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, na wzór tej wprowadzonej m.in. w Polsce.
Media informują, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwałaby 10 miesięcy i – docelowo – miałaby obejmować 50 tys. osób rocznie (początkowo – 2-3 tysiące). W trakcie pełnienia służby ochotnicy otrzymywaliby żołd – donoszą francuskie media.
