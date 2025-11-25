Z tego artykułu dowiesz się: Czy nowy model dobrowolnej służby wojskowej we Francji zakłada powrót do poboru?

Jakie kontrowersje wywołały słowa szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Francji w kontekście wojny na Ukrainie?

Jakie szczegóły dotyczące nowego modelu służby wojskowej ujawniają francuskie media?

– Musimy naprawdę, przynajmniej na razie, rozwiać wszelkie niejasności co do tego, czy zamierzamy wysłać naszych młodych na Ukrainę. Nie o to w tym wszystkim chodzi – mówił Macron w kontekście nowego modelu dobrowolnej służby wojskowej, jaki zamierza przedstawić w czwartek.

Emmanuel Macron mówi o potrzebie wzmocnienia „więzi armii z narodem”

Szczegóły propozycji Macrona nie są znane. Wiadomo, że nie będzie to powrót do poboru, który został zawieszony we Francji w 1997 roku. Obecnie młodzi we Francji mogą zdecydować się na udział w programie Powszechnej Służby Narodowej (Service national universel) – miesięcznym, dobrowolnym programie, którego celem jest „zwiększenie spójności społecznej”. W czasie miesięcznej służby młodzi Francuzi w wieku 15-17 lat zostają skoszarowani, muszą nosić specjalne mundury, nie korzystają z telefonów komórkowych i przechodzą różnego rodzaju szkolenia – np. kurs pierwszej pomocy, uczą się też np. jak zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego. Ponadto są kierowani do pomocy w jednostkach wojskowych, komisariatach policji, jednostkach straży pożarnej i organizacjach pozarządowych. Ponadto młodzi ludzie mogą decydować się na dobrowolną służbę wojskową.

Teraz Macron zapowiedział przedstawienie nowego modelu służby, w związku z zagrożeniem stwarzanym przez Rosję. Prezydent Francji zapowiedział, że będzie to „transformacja Powszechnej Służby Narodowej w nową formę”, ale nie ma być to powrót do poboru.