Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w PiS może być zagrożone jak nigdy wcześniej

Można tylko wyobrazić sobie, co dzieje się pod dywanem w PiS: wszyscy, którzy wątpili w wybór prezesa, otrzymali właśnie do ręki kilka niezłych argumentów. Bo to nie były szachy 5D: o tym, że Jarosław Kaczyński postawił na Karola Nawrockiego, zdecydowała najpewniej osobista sympatia. Choć nie tylko.

Czy Jarosław Kaczyński uwierzył w projekt „Andrzej Duda 2.0”, czy zważył racje: wynik w wyborach jest dla niego równie ważny, co jedność PiS i władza w partii, której mógłby zagrozić silny kandydat wprost z jej wnętrza? Kawa nie wyklucza herbaty. Może się jednak okazać, że Jarosław Kaczyński – jak mówi przysłowie – cnotę straci, a rubelka nie zarobi, bo jego przywództwo będzie zagrożone jak nigdy wcześniej.

Jest tu kilka zmiennych: to np. wynik Konfederacji (Sławomir Mentzen poczuł zew i wprost atakuje Karola Nawrockiego). I skala poparcia dla Karola Nawrockiego. Koncepcja „kandydata obywatelskiego” okazała się podobna do czaczy: krok do przodu, krok do tytułu – raz atutem miało być to, że kandydat jest z zewnątrz, by chwilę później PiS musiał przekonywać własny elektorat o silnych związkach Nawrockiego z partią. W końcu kilka miesięcy zajęło zbudowanie poparcia mniej więcej takiego, jakie ma PiS. Ile z tego zostanie?

Od wyniku wyborów prezydenckich zależy więc przyszłość PiS. A w takiej sytuacji żądzy wewnętrznych rozliczeń wcale nie musi zaspokoić obwinienie o porażkę rzeczniczki.