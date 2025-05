Opublikowano oświadczenia majątkowe Karola Nawrockiego. Kandydat tłumaczy sprawę

We wtorek rzeczniczka sztabu Nawrockiego, Emilia Wierzbicki, opublikowała oświadczenia majątkowe prezesa IPN za lata 2020 oraz 2024. Wynika z nich, że kandydat wraz z żoną posiada mieszkania o powierzchni 57 m2 oraz o powierzchni 30 m2, jest też wraz z żoną posiadaczem połowy mieszkania o powierzchni 57 m2. Wszystkie te lokale są w Gdańsku.

Podczas wywiadu udzielonego dziennikarzowi Bogdanowi Rymanowskiego Nawrocki zaprzeczył we wtorek, jakoby był właścicielem trzech mieszkań. Tłumaczył, że „z przezorności” wpisywał do swych oświadczeń majątkowych mieszkanie, które jego żyjąca jeszcze matka zapisała w testamencie jemu i jego siostrze. - Księgi wieczyste wykazują jasno, że właścicielem tego mieszkania jest moja mama – podkreślił. - Konkludując: płacę kredyt za mieszkanie, 60-metrowe, tam mieszkam ze swoją pięcioosobową rodziną, no i jestem zgodnie z prawem właścicielem także mieszkania 28-metrowego, do którego jednak nie mam kluczy, bo traktuję je jako własność Jerzego Ż. - mówił Nawrocki.

W rozmowie z Rymanowskim Karol Nawrocki ocenił też, że burza wokół kawalerki w Gdańsku to „operacyjne zagranie w porozumieniu z mediami i służbami”. - Mamy informacje, że moja teczka z postępowania z dostępu do informacji niejawnych krąży. Ktoś za to będzie musiał odpowiedzieć - dodał, cytowany przez Polsat News.

Kandydat mówił, że w ciągu lat z różną intensywnością pomagał Jerzemu Ż. Zapewnił, że mieszkanie od obecnego 80-latka nabył w sposób legalny, przekazując mu środki finansowe zgodnie z umową kupna-sprzedaży.