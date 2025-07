Kelnerzy, barmani i budowlańcy – w tych trzech grupach zawodowych widać największą rotację pracowników, jak wynika z analizy LiveCareer, która objęło 749 tys. CV przygotowanych przez użytkowników serwisu w ciągu ostatniego roku. Na ogół są to młodzi ludzie (ich średnie doświadczenie zawodowe to 7,5 roku), którzy pracowali dotychczas na trzech stanowiskach – często w trzech różnych firmach, skoro zmieniali pracę średnio co 2,5 roku.

Zdaniem Małgorzaty Sury, ekspertki LiveCareer, tak częsta zmiana pracodawcy (co dwa- trzy lata) nie powinna dziwić wśród kandydatów w młodym wieku, którzy szukają kierunku zawodowego rozwoju. Do zmiany pracy skłania też częste w niektórych branżach elastyczne zatrudnienie. Według Monitora Rynku Pracy (MRP) Randstad, nowego pracodawcy najczęściej szukają osoby zatrudnione na umowie – zlecenie, lub umowie o dzieło.

Wiosną b.r. aż 19 proc. z nich aktywnie szukało nowej pracy, podczas gdy w całej grupie uczestników MRP - 12 proc. Ten rekordowy wynik od czasu pandemii Covid podwyższały też osoby zatrudnione na umowach na czas określony (14 proc.), podczas gdy wśród pracowników na stabilnym etacie tylko co dziesiąty aktywnie szukał nowej pracy.