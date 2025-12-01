Hiszpańskie władze potwierdziły, że dwa martwe dziki znalezione w parku Collserola, 21 km od Barcelony, miały pozytywny wynik testu na ASF. W związku z tym wokół zakażonego obszaru w Bellaterra wyznaczono 6‑kilometrową strefę wykluczenia. Władze analizują kolejne podejrzane przypadki i spodziewają się dodatkowych potwierdzeń.

Dziki zakażone przez wyrzucone jedzenie

Minister rolnictwa Katalonii, Oscar Ordeig, w rozmowie z Catalunya Ràdio powiedział na konferencji, że podejrzewa się, iż dziki mogły zarazić się poprzez wyrzucone do kosza na śmieci jedzenie, prawdopodobnie kanapkę z wieprzowiną, która trafiła do Hiszpanii wraz z zagranicznymi turystami.

Afrykański pomór świń, choć nieszkodliwy dla ludzi, bardzo szybko rozprzestrzenia się wśród świń domowych i dzików, stanowiąc poważne ryzyko ekonomiczne dla Hiszpanii – jednego z największych eksporterów wieprzowiny na świecie.

Strefa wykluczenia i działania władz Katalonii

Zakażony obszar znajduje się blisko autostrady AP‑7, głównej trasy transportowej łączącej Hiszpanię z Francją. Minister Ordeig powiedział, że brak zakażonych dzików w innych częściach Katalonii oraz we Francji sugeruje, iż wirus mógł zostać przeniesiony przez ludzi w skażonej żywności.