Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Producenci tytoniu zablokują Warszawę. Protestują przeciwko likwidacji dopłat

Blisko 1000 rolników ma przyjechać w najbliższy poniedziałek – 3 listopada – do Warszawy. Plantatorzy tytoniu będą protestować przed Kancelarią Premiera przeciwko i wstrzymaniu dopłat, które zapowiedziały wspólnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska. Ich zdaniem to początek likwidacji upraw.

Publikacja: 30.10.2025 11:13

Producenci tytoniu zablokują Warszawę. Protestują przeciwko likwidacji dopłat

Foto: Adobe Stock

. .

W najbliższy poniedziałek plantatorzy tytoniu rozpoczną ogólnopolską akcję protestacyjną.

Rolnicy chcą wyrazić swój sprzeciw w sprawie wstrzymania dopłat, które zapowiedziały wspólnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska. Wszystko ma się rozstrzygnąć w połowie listopada.

Nie będzie dopłat do tytoniu?

Od 17 do 22 listopada w Genewie zbiorą się państwa-strony Konwencji Ramowej WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (COP11 FCTC). Wśród propozycji zmian w Konwencji znajduje się m.in. pomysł zakazu dopłat dla plantatorów tytoniu i wygaszania upraw tytoniu. Rolnicy biją na alarm: To będzie pogrzeb polskiej wsi.

Rolnicy: Bruksela razem z WHO zaorają nasze gospodarstwa

„Uprawiamy tytoń na glebach, które nie przyniosłyby dochodu, gdybyśmy wybrali inne uprawy. Jeżeli Bruksela razem z WHO zaorają nasze gospodarstwa, to w miejsce polskiego tytoniu wejdzie tytoń z Chin, Indii czy Brazylii. Domagamy się od rządu stanowczego sprzeciwu dla prób zniszczenia polskiego rolnictwa!” – informuje Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Augustowie.

Załamani rolnicy wszędzie szukają pomocy. W sprawie planów Światowej Organizacji Zdrowia interweniował m.in. poseł Konfederacji Jarosław Sachajko.

Reklama
Reklama

- Resort rolnictwa dąży do utrzymania uprawy tytoniu w Polsce i opowiada się za takimi rozwiązaniami, które nie pogarszają warunków gospodarowania polskich rolników uprawiających tytoń - odpowiedział Stefan Krajewski, minister rolnictwa.

Zupełnie inne stanowisko prezentuje Ministerstwo Zdrowia, które najprawdopodobniej jako jedyne będzie prezentować przez Polskę w Genewie. Resort Jolanty Sobierańskiej-Grendy popiera wspólną inicjatywę WHO i Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenia branżowe bronią interesów plantatorów tytoniu

Murem za rolnikami stoi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tytoniu.

" Przez ostatnie 30 lat zbudowaliśmy mocną pozycję polskich plantatorów tytoniu w Europie. Stworzyliśmy sieć blisko 4 tys. gospodarstw, które zapewniają pracę ponad 20 tys. osób. Dzięki temu Polska jest dzisiaj jednym z największych producentów tytoniu w całej UE. Dziś polski tytoń stał się solą w oku Brukseli, która chce nas wykończyć. Bezduszne decyzje unijnych urzędników i bezczynność polskiego rządu to dla nas wyrok” - ostrzega Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tytoniu.

W podobne tony uderza Polski Związek Plantatorów Tytoniu (PZPT)

"Polski tytoń to globalna marka. To jeden z przebojów eksportowych polskiej wsi: rok do roku to ponad 5 mld euro. Dlatego jesteśmy oburzeni próbą zniszczenia przez Brukselę rodzinnych, polskich gospodarstw zajmujących się uprawą tytoniu. To jest cios w polską gospodarkę. Nasze oburzenie jest tym większe, że rękę do tego przykłada Ministerstwo Zdrowia. W Genewie będziemy świadkami pogrzebu strategicznej gałęzi polskiego rolnictwa - podkreśla PZPT.

Wśród protestujących są także młodzi rolnicy, głównie z Biłgoraja, skupieni w Ruchu Młodych Plantatorów Tytoniu „Tytoń z Polski”.

Reklama
Reklama

"Rząd piłuje gałąź, na której sam siedzi. Tytoń jest polskim złotem eksportowym. I to boli Brukselę, która w tym swoim maniakalnym pędzie niszczy nie tylko polską, ale i europejską gospodarkę. Rząd powinien bronić polskiego rolnika jak niepodległości, a skazuje nas na pożarcie. Zakaz upraw tytoniu w Polsce wyrzuci nas na bruk. Nie ma naszej zgody na niszczenie polskiej wsi przez Komisję Europejską i WHO! – grzmią przedstawiciele ruchu.

Bela tytoniu owinięta w kir dla Donalda Tuska

Protest rolników rozpocznie się w poniedziałek, 3 listopada, o godz. 12 w Alejach Ujazdowskich, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Rolnicy zamierzają m.in. przekazać urzędnikom petycję do premiera, wraz z owiniętą w kir belą tytoniu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Wieści Rolnicze

Rolnictwo

W najbliższy poniedziałek plantatorzy tytoniu rozpoczną ogólnopolską akcję protestacyjną.

Rolnicy chcą wyrazić swój sprzeciw w sprawie wstrzymania dopłat, które zapowiedziały wspólnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska. Wszystko ma się rozstrzygnąć w połowie listopada.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ptasia grypa w Niemczech niebezpiecznie się rozprzestrzenia
Rolnictwo
Epidemia ptasiej grypy gwałtownie rozprzestrzenia się w Niemczech
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Jest nowa umowa handlowa z Ukrainą. Co z polskim embargiem?
Rolnictwo
Jest nowa umowa handlowa z Ukrainą. Co z polskim embargiem?
63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw
Rolnictwo
63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw
Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru
Rolnictwo
Żywność na świecie tanieje. Gwałtownie spadają ceny masła i cukru
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji
Rolnictwo
Dobre pierwsze półrocze polskiego rolnictwa
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie