Producenci tytoniu zablokują Warszawę. Protestują przeciwko likwidacji dopłat

W najbliższy poniedziałek plantatorzy tytoniu rozpoczną ogólnopolską akcję protestacyjną.

Rolnicy chcą wyrazić swój sprzeciw w sprawie wstrzymania dopłat, które zapowiedziały wspólnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Komisja Europejska. Wszystko ma się rozstrzygnąć w połowie listopada.

Nie będzie dopłat do tytoniu?

Od 17 do 22 listopada w Genewie zbiorą się państwa-strony Konwencji Ramowej WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (COP11 FCTC). Wśród propozycji zmian w Konwencji znajduje się m.in. pomysł zakazu dopłat dla plantatorów tytoniu i wygaszania upraw tytoniu. Rolnicy biją na alarm: To będzie pogrzeb polskiej wsi.

Rolnicy: Bruksela razem z WHO zaorają nasze gospodarstwa

„Uprawiamy tytoń na glebach, które nie przyniosłyby dochodu, gdybyśmy wybrali inne uprawy. Jeżeli Bruksela razem z WHO zaorają nasze gospodarstwa, to w miejsce polskiego tytoniu wejdzie tytoń z Chin, Indii czy Brazylii. Domagamy się od rządu stanowczego sprzeciwu dla prób zniszczenia polskiego rolnictwa!” – informuje Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Augustowie.

Załamani rolnicy wszędzie szukają pomocy. W sprawie planów Światowej Organizacji Zdrowia interweniował m.in. poseł Konfederacji Jarosław Sachajko.