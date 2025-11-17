Z tego artykułu się dowiesz: Jakie korzyści finansowe dla rolników oferują preferencyjne kredyty BGK?

Jakie jest znaczenie Funduszu Gwarancji Rolnych dla sektora rolnego?

Jakie banki współpracują z BGK w zakresie oferowania kredytów z gwarancjami?

Jeszcze do końca grudnia 2025 r. rolnicy i przetwórcy mogą korzystać z kredytów płynnościowych, zabezpieczonych gwarancją dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych. Dzięki temu wsparciu nie dość, że dostaną podwyższoną do 7 proc. stawkę dopłaty do oprocentowania przez dwa lata, to jeszcze – po zastosowaniu tej dopłaty – związani z sektorem rolno-spożywczym kredytobiorcy nie mogą płacić odsetek od kredytu większych niż 1 proc., no chyba że wzrośnie stopa WIBOR. A to dzięki umowie ministra rolnictwa z BGK na wspieranie kredytów płynnościowych.

Minister Rolnictwa podpisał z BGK aneks do umowy na zaspokojenie potrzeb kredytowych rolników, którzy od października 2025 r. wnioskowali o kredyty płynnościowe zabezpieczone gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) w bankach współpracujących z BGK. To pozwoli na zwiększenie alokacji o 350 mln zł, a duży wpływ na tę decyzję banku i polityków miało spore zainteresowanie bezpłatnymi gwarancjami dla sektora rolnego oraz dopłatami do oprocentowania kredytów płynnościowych. Teraz resort wraz z bankiem spodziewa się wygenerowania akcji gwarancyjnej w wysokości 920 mln zł i kredytowej na kwotę 1,2 mld zł.

Kredyt 1 proc. dla rolników. Opłacalna współpraca z Brukselą

– To realna pomoc, którą wynegocjowaliśmy w Brukseli. Cieszymy się, że dzięki niej wspólnie z BGK możemy umożliwić rolnikom poprawę płynności finansowej w trudnych warunkach związanych np. ze stratami wywołanymi anomaliami klimatycznymi lub niskimi cenami skupu zbiorów – mówił Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.