Jeszcze do końca grudnia 2025 r. rolnicy i przetwórcy mogą korzystać z kredytów płynnościowych, zabezpieczonych gwarancją dla sektora rolnego z Funduszu Gwarancji Rolnych. Dzięki temu wsparciu nie dość, że dostaną podwyższoną do 7 proc. stawkę dopłaty do oprocentowania przez dwa lata, to jeszcze – po zastosowaniu tej dopłaty – związani z sektorem rolno-spożywczym kredytobiorcy nie mogą płacić odsetek od kredytu większych niż 1 proc., no chyba że wzrośnie stopa WIBOR. A to dzięki umowie ministra rolnictwa z BGK na wspieranie kredytów płynnościowych.
Minister Rolnictwa podpisał z BGK aneks do umowy na zaspokojenie potrzeb kredytowych rolników, którzy od października 2025 r. wnioskowali o kredyty płynnościowe zabezpieczone gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) w bankach współpracujących z BGK. To pozwoli na zwiększenie alokacji o 350 mln zł, a duży wpływ na tę decyzję banku i polityków miało spore zainteresowanie bezpłatnymi gwarancjami dla sektora rolnego oraz dopłatami do oprocentowania kredytów płynnościowych. Teraz resort wraz z bankiem spodziewa się wygenerowania akcji gwarancyjnej w wysokości 920 mln zł i kredytowej na kwotę 1,2 mld zł.
– To realna pomoc, którą wynegocjowaliśmy w Brukseli. Cieszymy się, że dzięki niej wspólnie z BGK możemy umożliwić rolnikom poprawę płynności finansowej w trudnych warunkach związanych np. ze stratami wywołanymi anomaliami klimatycznymi lub niskimi cenami skupu zbiorów – mówił Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
FGR ma na ten cel 1,18 mln zł, z czego 310 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych. Bank nie wyklucza dalszego wzrostu skali działania funduszu, jeśli rolnicy będą się nim bardzo interesować.
Praktycznym efektem tych negocjacji są niższe koszty kredytu dla rolników i przetwórców rolnych, którzy dostają bardziej atrakcyjne warunki udzielania dopłat do oprocentowania kredytów płynnościowych, jeśli biorą kredyt w banku współpracującym w tym zakresie z BGK i jest on objęty bezpłatnymi gwarancjami z FGR. Stawka dopłaty do oprocentowania wzrośnie z 5 do 7 proc., a dopłaty będą udzielane przez dwa lata, nie jak poprzednio – przez rok. Po zastosowaniu dopłaty, wysokość odsetek od kredytu nie może być wyższa niż 1 proc., na dzień udzielenia gwarancji – informuje bank.
– Duże zainteresowanie ofertą gwarancji dowodzi, że rolnicy i przetwórcy chcą dynamicznie rozwijać swoją działalność i potrzebują finansowania, które im to zapewni – mówi prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK. – Liczymy, że to przełoży się na rozwój lokalnych biznesów i zwiększy poczucie finansowego bezpieczeństwa sektora rolnego.
Po te wyraźnie korzystniejsze kredyty, preferencyjne warunki dopłat do oprocentowania i bezpłatną gwarancję w FGR mogą się zgłaszać rolnicy i przetwórcy sektora rolno-spożywczego, którym bank udzieli kredytu i dokona wypłaty środków pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2025 r., czyli do momentu zakończenia okresu kwalifikowalności pieniędzy z PROW. Z BGK współpracują w zakresie gwarancji dla sektora rolnego – BNP Paribas BP, Credit Agricole, mBank, PKO BP, SGB-Bank i trzy banki spółdzielcze – Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz – w Chełmie.
Sam Fundusz Gwarancji Rolnych powstał 6 lat temu za czasów PiS i jest dowodem na to, że nawet poprzedni rząd doceniał Brukselę, jeśli oferowała dodatkowe środki na rolnictwo. – Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce instrument finansowy dedykowany wyłącznie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski w lipcu 2019 r. Umowę powołującą Fundusz Gwarancji Rolnych podpisali ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z Wojciechem Hannem, ówczesnym członkiem zarządu BGK. Minister zapewnił wtedy pierwszy wkład do FGR wysokości 50 mln euro, co ze względu na efekt mnożnikowy, miało pozwolić wygenerować kredyty warte 1,1 mld zł.
