Afryka otwiera drzwi dla polskich firm. Rusza ekspansja

Przykładem ma być Tanzania, której rządowi BGK w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił wartego 76,5 mln dol. kredytu na sfinansowanie budowy strategicznej dla rozwoju tego kraju linii kolejowej. Łączna wartość kredytu, który sześć banków udzieliło Ministerstwu Finansów Tanzanii, przekracza 347 mln dol., z czego wkład BGK pochodzący ze środków własnych banku jest największy. Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. Pośrednim beneficjentem finansowania będą więc polscy eksporterzy. Mogą oni wykorzystać realizację inwestycji, by ulokować się w jednej z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie gospodarek w Afryce.

Chiny i Turcja umacniają pozycje

W ubiegłym roku BGK udzielił finansowego wsparcia Ministerstwu Finansów Angoli. Zostało przeznaczone na modernizację 250 km drogi w północno-wschodniej części kraju, także z udziałem polskich podwykonawców. Z kolei w 2023 r. 23 mln euro długoterminowego kredytu przyznano rządowi Rwandy – celem był zakup polskiego systemu chłodzenia mleka. Polskim eksporterem, który wykorzystał środki z kredytu, jest łódzka firma Faspol, projektująca i wykonująca specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego, która wcześniej dostarczała je do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu.

O tym, jak bardzo perspektywicznym kierunkiem zarówno dla eksportu towarów, jak i inwestycji stała się Afryka, świadczy m.in. nasilająca się ekspansja gospodarcza globalnych i regionalnych graczy. Przykładem są działania Chin angażujących się w wielkie projekty infrastrukturalne związane z budową dróg, kolei czy przedsięwzięć w energetyce lub telekomunikacji, finansowanych za pośrednictwem państwowych banków, jak China Exim Bank czy China Development Bank. Od ogłoszenia inicjatywy Pasa i Szlaku Chińczycy zainwestowali w Afryce blisko 155 mld dol., budując całe łańcuchy wartości, zapewniające nie tylko pieniądze i wykonawców, ale także późniejszy serwis. Przy tym chińskie kredyty dostępne są także dla państw o niższych ratingach.

Swoją pozycję w Afryce umacnia także Turcja: bazując na kulturowej i geograficznej bliskości, wspiera gospodarczą ekspansję intensywną polityką zagraniczną, zacieśniając także nieformalne relacje umiejętnością dostosowania się do afrykańskiej specyfiki. Narodowy turecki przewoźnik Turkish Airlines obsługuje już przeszło 60 bezpośrednich połączeń z afrykańskimi miastami, a liczba ambasad Turcji na afrykańskim kontynencie wzrosła do 44 z 12 w 2002 r.

Polski eksport przyspiesza

Choć polska obecność w Afryce jest nieporównywalnie mniejsza – według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2024 r. wartość polskiego eksportu do Afryki wyniosła ok. 2,9 mld euro wobec wartego 23,7 mld dol. tureckiego eksportu na kontynent afrykański, polskie firmy mogą konkurować reputacją technologiczną w branżach specjalistycznej inżynierii, szeroką ofertą produktów z cenionymi w Afryce unijnymi certyfikatami (np. CE, HACCP, ISO) czy elastycznością ofert sektora MŚP, mogących szybciej od dużych korporacji dostosować się do lokalnych potrzeb.