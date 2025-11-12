Rzeczpospolita
Ekonomia
Afryka otwiera drzwi dla polskich firm. Rusza ekspansja

BGK przeznaczy blisko 4 mld zł na wsparcie ekspansji firm z Polski, które będą uczestniczyć w budowie dróg, kolei, inwestycjach OZE czy projektach medycznych i edukacyjnych. To szansa na wzmocnienie obecności na jednym z najszybciej rozwijających się rynków.

Publikacja: 12.11.2025 04:17

Afryka otwiera drzwi dla polskich firm. Rusza ekspansja

Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman

Adam Woźniak

Afryka szerzej otworzy się na polskie firmy. Do przedsiębiorstw już obecnych na rynkach m.in. Algierii, Egiptu, Maroka, Kenii, RPA czy Angoli, będą dołączać kolejne spółki korzystające z pomocy polskich instytucji finansowych. Szczególne znaczenie będzie mieć warte blisko 4 mld zł wsparcie, jakie dla polskiego biznesu inwestującego na kontynencie afrykańskim wyłoży w najbliższych pięciu latach Bank Gospodarstwa Krajowego, który już teraz wspiera go na 17 afrykańskich rynkach.

Foto: Rzeczpospolita

Teraz finansowa pomoc dla polskich przedsięwzięć w Afryce rośnie o ponad 2,7 mld zł. Według Marty Postuły, wiceprezesa BGK, to efekt potencjału i możliwości rozwojowych, jakimi dysponuje region. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w projektach infrastrukturalnych, które realizują afrykańskie władze centralne i samorządy. To przykładowo inwestycje drogowe, kolejowe, OZE, a także przedsięwzięcia budowlane związane z infrastrukturą medyczną lub oświatową. – Nasze kredyty, gwarancje czy akredytywy dopasowujemy do transakcji – zapowiada Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK.

Gospodarki Afryki szybko rosną

Wsparcie polskiego biznesu w Afryce będzie realizowane we współpracy z KUKE. Zaangażowanie ubezpieczyciela w krajach regionu sięga już 10 mld zł i rośnie, a prognozy oparte na potrzebach i plany inwestycyjne afrykańskich rynków dają szansę na 2-3-krotny wzrost wartości jego portfela w najbliższych kilku latach. – W Afryce, według prognoz MFW, jest najwięcej gospodarek, których wzrost w 2026 r. ma wynieść co najmniej 6 proc. Do tego dochodzi postępująca stabilizacja polityczno-społeczna i reformy instytucjonalne w wielu krajach podnoszące długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Czytaj więcej

Afrykańskie rolnictwo i sektor spożywczy to branże, w ktorych mogą odnaleźć się polskie firmy.
Eksport
Afryka to kontynent przyszłości i perspektywiczny kierunek dla polskiego biznesu
Przykładem ma być Tanzania, której rządowi BGK w konsorcjum z pięcioma międzynarodowymi bankami udzielił wartego 76,5 mln dol. kredytu na sfinansowanie budowy strategicznej dla rozwoju tego kraju linii kolejowej. Łączna wartość kredytu, który sześć banków udzieliło Ministerstwu Finansów Tanzanii, przekracza 347 mln dol., z czego wkład BGK pochodzący ze środków własnych banku jest największy. Warunkiem zaangażowania BGK w transakcję był udział w realizacji zlecenia polskich podwykonawców i dostawców z branży budowlanej. Pośrednim beneficjentem finansowania będą więc polscy eksporterzy. Mogą oni wykorzystać realizację inwestycji, by ulokować się w jednej z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie gospodarek w Afryce.

Chiny i Turcja umacniają pozycje

W ubiegłym roku BGK udzielił finansowego wsparcia Ministerstwu Finansów Angoli. Zostało przeznaczone na modernizację 250 km drogi w północno-wschodniej części kraju, także z udziałem polskich podwykonawców. Z kolei w 2023 r. 23 mln euro długoterminowego kredytu przyznano rządowi Rwandy – celem był zakup polskiego systemu chłodzenia mleka. Polskim eksporterem, który wykorzystał środki z kredytu, jest łódzka firma Faspol, projektująca i wykonująca specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego, która wcześniej dostarczała je do odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu.

O tym, jak bardzo perspektywicznym kierunkiem zarówno dla eksportu towarów, jak i inwestycji stała się Afryka, świadczy m.in. nasilająca się ekspansja gospodarcza globalnych i regionalnych graczy. Przykładem są działania Chin angażujących się w wielkie projekty infrastrukturalne związane z budową dróg, kolei czy przedsięwzięć w energetyce lub telekomunikacji, finansowanych za pośrednictwem państwowych banków, jak China Exim Bank czy China Development Bank. Od ogłoszenia inicjatywy Pasa i Szlaku Chińczycy zainwestowali w Afryce blisko 155 mld dol., budując całe łańcuchy wartości, zapewniające nie tylko pieniądze i wykonawców, ale także późniejszy serwis. Przy tym chińskie kredyty dostępne są także dla państw o niższych ratingach.

Czytaj więcej

Gdzie inwestują polskie firmy?
Biznes
Polskie firmy ruszają na świat. Rekordowy wzrost inwestycji zagranicznych

Swoją pozycję w Afryce umacnia także Turcja: bazując na kulturowej i geograficznej bliskości, wspiera gospodarczą ekspansję intensywną polityką zagraniczną, zacieśniając także nieformalne relacje umiejętnością dostosowania się do afrykańskiej specyfiki. Narodowy turecki przewoźnik Turkish Airlines obsługuje już przeszło 60 bezpośrednich połączeń z afrykańskimi miastami, a liczba ambasad Turcji na afrykańskim kontynencie wzrosła do 44 z 12 w 2002 r.

Polski eksport przyspiesza

Choć polska obecność w Afryce jest nieporównywalnie mniejsza – według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2024 r. wartość polskiego eksportu do Afryki wyniosła ok. 2,9 mld euro wobec wartego 23,7 mld dol. tureckiego eksportu na kontynent afrykański, polskie firmy mogą konkurować reputacją technologiczną w branżach specjalistycznej inżynierii, szeroką ofertą produktów z cenionymi w Afryce unijnymi certyfikatami (np. CE, HACCP, ISO) czy elastycznością ofert sektora MŚP, mogących szybciej od dużych korporacji dostosować się do lokalnych potrzeb.

Na razie polski eksport musi mierzyć się z problemami na najważniejszym dla niego kierunku – strefie euro. Mimo spowolnienia gospodarczego w całej Europie, radzi sobie w miarę nieźle. Według danych GUS, zagraniczna sprzedaż towarów liczona w euro wyniosła w 2024 r. 353 mld euro i w stosunku do 2023 r. pozostała na niezmienionym poziomie. W pierwszej połowie 2025 r. zwiększyła się do 179,4 mld euro, co oznacza wzrost o 1,6 proc.

Teraz może jeszcze przyspieszyć. Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu Krajowa Izba Gospodarcza, wrzesień 2025 r. okazał się bardzo dobrym miesiącem dla polskiego eksportu. Po spokojniejszym okresie wakacyjnym sprzedaż zagraniczna ponownie ruszyła z impetem. – Widzimy pierwsze symptomy poprawy koniunktury w Europie, co przekłada się na większą liczbę zamówień – komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG. Dla utrzymania pozytywnego trendu kluczowe ma być ożywienie w niemieckim przemyśle i rosnący popyt na dobra inwestycyjne oraz zaopatrzeniowe, związane z budowaniem bezpieczeństwa i odporności łańcuchów dostaw.

Źródło: rp.pl

Afryka Handel Eksport inwestycje

