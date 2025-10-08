Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne trendy w zakresie zagranicznych inwestycji polskich firm?

Na które rynki zagraniczne polskie przedsiębiorstwa najchętniej kierują swoje inwestycje?

Jak zmieniły się plany inwestycyjne polskich firm w porównaniu do poprzednich lat?

Jakie kryteria są najważniejsze dla polskich przedsiębiorstw przy wyborze kierunków inwestycji za granicą?

Raport „Globalne horyzonty polskich inwestycji – atrakcyjne okazje inwestycyjne w warunkach niepewności”, bo o nim mowa, pokazuje, że w ostatnim roku znacząco wzrosła skłonność polskich firm do inwestowania za granicą. Obecnie 49,4 proc. przedsiębiorstw deklaruje plany realizacji nowych projektów, co stanowi wyraźny wzrost względem poprzedniej edycji badania. Pokazuje ono, że polscy inwestorzy najchętniej lokują swój kapitał w Europie.

– Blisko 50 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje plany nowych inwestycji na rynkach zagranicznych, co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednią edycją badania z 2023 r., gdy plany ekspansji deklarowało 21,4 proc. polskich firm. To pokazuje, że polskie firmy nie tylko śmiało patrzą poza granice kraju – one realizują swoje ambicje z rozmachem i determinacją – mówił Piotr Dmuchowski, prezes zarządu PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego Funduszem Ekspansji Zagranicznej, podczas środowej premiery raportu w warszawskim Centralnym Domu Technologii. Jego zdaniem dane prezentowane w raporcie to coś więcej niż statystyka. – To ilustracja odwagi i ambicji polskich przedsiębiorców, którzy nie boją się stanąć w szranki z globalnymi graczami – przekonywał szef PFR TFI.

Gdzie inwestują polskie firmy?

Aż 88 proc. polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych zostało w zeszłym roku ulokowane na naszym kontynencie, a 73 proc. w samej Unii Europejskiej. Krajami o najwyższych należnościach wobec polskich inwestorów bezpośrednich były Luksemburg (24,9 mld zł), Czechy (19,2 mld zł), Wielka Brytania (10,5 mld zł), Niemcy (10,1 mld zł), Rumunia (7,9 mld zł), Niderlandy (7,1 mld zł), Norwegia (7 mld zł), Węgry (6,9 mld zł), Francja (6,2 mld zł) i Malta (5,9 mld zł). Inwestycje w Wielkiej Brytanii w stosunku do 2023 r. zwiększyły się przy tym aż o 40 proc., co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym kierunkiem wśród polskich inwestorów.