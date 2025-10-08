Rzeczpospolita
ESG może być konkurencyjnym atutem Polski

Po 30 latach bazowania na taniej sile roboczej i skutecznej integracji z europejskimi łańcuchami dostaw, teraz nowym źródłem przewagi polskiej gospodarki może się stać zrównoważony rozwój.

Publikacja: 08.10.2025 09:40

ESG może być konkurencyjnym atutem Polski

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego zrównoważony rozwój może stać się nowym atutem polskiej gospodarki?
  • Jakie wyzwania stoją przed Polską w zakresie innowacji związanych z ESG?
  • W jaki sposób presja rynkowa wpływa na konieczność dostosowania się polskich firm do wymogów ESG?

Widoczny w ostatnich latach odpływ zagranicznych firm, które zamykają w Polsce fabryki i centra usług biznesowych, przenosząc się do tańszych lokalizacji w Europie czy w Azji, potwierdza, że nad Wisłą konieczne jest przejście od przewagi kosztowej do budowania wartości opartej na innych atutach. Zdaniem ekspertów Chapter Zero Poland (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tymi atutami mogą być efektywność środowiskowa, innowacje, a także strategiczna odporność polskiej gospodarki.

Swoje wnioski i rekomendacje zebrali w raporcie o możliwościach budowania konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, w którym strategiczne znaczenie powinny mieć dane niefinansowe (ESG). Współautorzy raportu uczestniczący we wtorkowej dyskusji o związanych z tym rozwojem wyzwaniach zwracali uwagę na znaczenie kulejącej na razie współpracy między polskimi firmami i rolę zaniedbywanych innowacji.

Niedocenione innowacje ESG

Jak zaznaczała Irena Pichola, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland, nie dość, że Polska cierpi na chronicznie niską stopę inwestycji (w 2024 r. wyniosła zaledwie 17,4 proc. PKB), pozostając też w tyle za innymi rozwiniętymi krajami pod względem nakładów na B+R i rozwój technologii głębokich (deep tech), to jedynie 5 proc. innowacyjnych projektów dotyczy ESG.

Zdaniem szefowej FOB, ten niski na razie udział innowacji ESG może być jednocześnie szansą dla wielu firm, które właśnie tam powinny poszukać możliwości wzrostu swego biznesu. Tym bardziej, że możliwości jest sporo, nie tylko w obszarze środowiskowym (np. w rozwiązaniach dotyczących zielonej energii, zwiększenia efektywności energetycznej czy gospodarki odpadami), ale także w szeroko rozumianym obszarze społecznym.

Eksperci Chapter Zero Poland zaznaczali, że widoczne w ostatnich miesiącach poluzowanie unijnych dyrektyw z obszaru ESG może wprawdzie spowolnić tempo zrównoważonej transformacji, ale jej nie zatrzyma. Silnym impulsem do zmian jest bowiem presja rynkowa ze strony partnerów biznesowych, a także inwestorów.

Decydująca presja kontrahentów

Według cytowanych w raporcie badań, aż 81 proc. firm odczuwa nacisk z otoczenia biznesowego, podczas gdy tylko 45 proc. ze strony regulacji. Dlatego też, chcąc utrzymać pozycję w globalnych łańcuchach wartości, polskie przedsiębiorstwa muszą dostosować się do wymogów ESG i celów dekarbonizacyjnych swoich kontrahentów.

Zdaniem Ewy Sowińskiej, biegłej rewidentki i niezależnej członkini rady nadzorczej Orlenu, w Polsce brakuje raportów pokazujących nasze krajowe wyzwania związane z transformacją. Brakuje też współpracy i wymiany doświadczeń liderów, w tym także współpracy między radami nadzorczymi różnych firm. Tymczasem to właśnie ich członkowie – niekoniecznie osoby z branży – mogą zapewnić spółkom potrzebne często w transformacji różnorodne myślenie i różnorodną wiedzę. Wymaga to jednak gotowości liderów firm do wejścia w rolę ucznia…

Raport mocno podkreśla też rolę danych ESG – ich strategiczne wykorzystanie powinno być jednym z dwóch filarów zrównoważonej transformacji (drugi to innowacje). Jednak wyzwaniem – nie tylko w Polsce – jest tu poważna luka kompetencyjna.

Zasypać lukę kompetencyjną

– Brakuje dobrze wykształconych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie zielonych technologii i zrównoważonego rozwoju. Co za tym idzie, zwiększa się presja na edukację – zaznaczał Piotr Glen, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Według niego wzrost zapotrzebowania na zielone umiejętności wymaga szybkiej adaptacji systemów edukacyjnych, aby młodsze pokolenia miały szansę na nabycie odpowiednich kompetencji jeszcze zanim rozpoczną studia. – Warto na każdym etapie nauczania wprowadzać przedmioty związane z zarządzaniem zasobami naturalnymi, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem odpadami, a także nauczaniem zielonych technologii – twierdzi Piotr Glen, zwracając też uwagę na zaangażowanie biznesu w proces edukacji – poprzez wprowadzenie dualnych programów nauczania, gdzie teoria łączy się z praktyką.

Swoje wnioski i rekomendacje zebrali w raporcie o możliwościach budowania konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, w którym strategiczne znaczenie powinny mieć dane niefinansowe (ESG). Współautorzy raportu uczestniczący we wtorkowej dyskusji o związanych z tym rozwojem wyzwaniach zwracali uwagę na znaczenie kulejącej na razie współpracy między polskimi firmami i rolę zaniedbywanych innowacji.

