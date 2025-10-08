ESG może być konkurencyjnym atutem Polski

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego zrównoważony rozwój może stać się nowym atutem polskiej gospodarki?

Widoczny w ostatnich latach odpływ zagranicznych firm, które zamykają w Polsce fabryki i centra usług biznesowych, przenosząc się do tańszych lokalizacji w Europie czy w Azji, potwierdza, że nad Wisłą konieczne jest przejście od przewagi kosztowej do budowania wartości opartej na innych atutach. Zdaniem ekspertów Chapter Zero Poland (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie tymi atutami mogą być efektywność środowiskowa, innowacje, a także strategiczna odporność polskiej gospodarki.

Swoje wnioski i rekomendacje zebrali w raporcie o możliwościach budowania konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, w którym strategiczne znaczenie powinny mieć dane niefinansowe (ESG). Współautorzy raportu uczestniczący we wtorkowej dyskusji o związanych z tym rozwojem wyzwaniach zwracali uwagę na znaczenie kulejącej na razie współpracy między polskimi firmami i rolę zaniedbywanych innowacji.

Niedocenione innowacje ESG

Jak zaznaczała Irena Pichola, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland, nie dość, że Polska cierpi na chronicznie niską stopę inwestycji (w 2024 r. wyniosła zaledwie 17,4 proc. PKB), pozostając też w tyle za innymi rozwiniętymi krajami pod względem nakładów na B+R i rozwój technologii głębokich (deep tech), to jedynie 5 proc. innowacyjnych projektów dotyczy ESG.

Zdaniem szefowej FOB, ten niski na razie udział innowacji ESG może być jednocześnie szansą dla wielu firm, które właśnie tam powinny poszukać możliwości wzrostu swego biznesu. Tym bardziej, że możliwości jest sporo, nie tylko w obszarze środowiskowym (np. w rozwiązaniach dotyczących zielonej energii, zwiększenia efektywności energetycznej czy gospodarki odpadami), ale także w szeroko rozumianym obszarze społecznym.