Sztuczna inteligencja zmienia zakupy online. Czy InPost będzie pierwszy?

– Niewystarczające egzekwowanie polskich i europejskich regulacji prawnych w zakresie e-commerce, jak i niższe standardy ochrony konsumentów na azjatyckich platformach, stanowią zagrożenie dla równości konkurencji na rynku i konsumentów – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Jak wynika z opracowania ekspertów firmy Alsendo, 2026 r. nie przyniesie branży e-commerce ani gwałtownego załamania, ani spektakularnego przyspieszenia. Zamiast dynamicznych skoków obserwowany będzie etap stabilizacji wolumenu sprzedaży, który dla wielu firm może okazać się znacznie trudniejszy operacyjnie. Dodatkowo oznaczać to będzie konieczność rozwoju infrastruktury logistycznej oraz sieci punktów odbioru. – Brak preferowanej formy dostawy eliminuje ofertę jeszcze zanim klient zacznie porównywać ceny czy parametry produktu. W praktyce średni wskaźnik porzuceń koszyka wynosi około 70 proc., a jednym z głównych powodów jest zbyt wolna dostawa oraz niespodziewane koszty z nią związane. Coraz częściej działa to jak filtr ofert, przyczyniający się do decyzji o tym, czy klient w ogóle zacznie analizować inne parametry – mówi Michał Wójcik, dyrektor z Alsendo.

Wymusi to też zmianę prawa, od czerwca 2026 r. sklepy internetowe będą miały obowiązek umożliwić klientom łatwe, intuicyjne dokonywanie zwrotów. Nowa dyrektywa wymaga od platform dostosowania pod względem funkcjonalności stron, obsługi klienta czy logistyki zwrotów. Zgodnie z dyrektywą, serwisy mają pół roku na wprowadzenie zmian, które wchodzą 19 grudnia.

– Bardzo mocny wpływ na kondycję wielu branż mają stale rosnące koszty pracy oraz ceny energii. W 2025 te czynniki pozostają jednymi z bardziej istotnych i mających wpływ na kondycję wielu firm – dodaje Damian Siusta, menedżer ds. rozwoju w Postis.

Sklepy stacjonarne pod presją kosztów i regulacji

2026 r. to już pełne wdrożenie systemu kaucyjnego, a ostatnie miesiące częściowego jego funkcjonowania pokazały, jak źle jest przygotowany i z czym zderzą się firmy. Konsumenci nadal nie wiedzą, jakie opakowania i gdzie można oddawać. Dla sklepów oznacza to kolejne awantury konsumentów z pracownikami i ogromne koszty. Źle przygotowany system, ale także cios w handel alkoholem czy nowe obowiązki związane z recyklingiem to tylko część pomysłów rządu, które uderzą w branżę odpowiadającą za niemal 20 proc. PKB. A na tym koszty się nie kończą, w sumie mogą sięgnąć co najmniej 8 mld zł.

– Tymczasem mówimy o branży, która robi wiele, by konsumenci nie odczuwali choćby takiego tempa wzrostu cen, ponosząc koszty. Do tego firmy zmagają się z niesłychanie trudnym rynkiem pracy, a nawet jeśli próbują obniżać zapotrzebowanie na siłę roboczą rozwiązaniami technologicznymi, to wszystko jest niesłychanie kosztowne – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.