Rafał Brzoska, prezes InPostu
Foto: Marcin Obara/PAP
Rafał Brzoska, prezes InPostu, rzuca już od dawna różne zapowiedzi związane z potencjalnym wejściem na rynek e-commerce. W lipcu mówił, że tradycyjne platformy marketplace się już przeżyły, zaś przyszłość to rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Czy w tym kierunku pójdzie firma? – Bez komentarza – mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu.
Choć takie hasło gwarantuje uwagę, to de facto nie idzie za nim nic konkretnego. Platform marketplace'ów jest w Polsce sporo, co jakiś czas powstają nowe, ale też znikają. Niedawno z takim rozwiązaniem wystartował Kaufland, wycofał się zaś choćby Carrefour. – Sam serwis z dużym ruchem internautów nie wystarczy, klucz to odpowiednia oferta w dobrych cenach – kwituje jeden z dużych graczy potencjalne plany InPostu. – Z tego, co do nas dociera, wydaje się, że firma szykuje własnego asystenta zakupowego lub coś w rodzaju bota, który będzie wyszukiwał okazje na podstawie dotychczasowych doświadczeń zakupowych użytkownika – dodaje.
Foto: Rzeczpospolita
Konsumenci głównie kupują na platformach i szybko się to nie zmieni. Według raportu „RetailX Top 1000 Europe 360°” 62 proc. spośród tysiąca największych graczy e-commerce w Europie to marketplace’y. W Polsce ich udział w e-zakupach to nawet ok. 60 proc.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji to teraz temat modny, nie tylko w Polsce, a właściwie wszyscy już w takie rozwiązania poszli. – AI już dziś realnie wspiera doświadczenia klientów, a obsługująca dziesiątki milionów zapytań dziennie wyszukiwarka, dzięki uczeniu maszynowemu działa coraz skuteczniej i trafnie odpowiada na potrzeby użytkowników – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – W aplikacji mobilnej dostępny jest system wyszukiwania obrazem, który pozwala znaleźć produkty na podstawie zdjęcia. Z kolei generatywna AI wzbogaca opisy ofert, wspierając zarówno sprzedawców, jak i kupujących w podejmowaniu decyzji – dodaje.
Firma rozwija własnego asystenta zakupowego, który umożliwi klientom wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie produktów w formie rozmowy.
Rynek jest zgodny, że to kierunek, w jakim i tak będą iść wszyscy. – AI staje się nową bramą do e-commerce. To nie oznacza, że konsumenci przestaną kupować, tylko że będą to robić inaczej. Zamiast przeszukiwać setki wyników, coraz częściej otrzymają od razu rekomendację – od chatbota czy od doradcy głosowego – mówi Cezary Tokarski, członek zarządu Comperia.pl. – Na świecie takie rozwiązania już zwiększają sprzedaż i zmniejszają liczbę zwrotów. Chatboty obsługują klientów całodobowo, wirtualne przymierzalnie pozwalają sprawdzić rozmiar i wygląd produktu, a personalizowane rekomendacje podnoszą wartość koszyka. W Polsce te wdrożenia dopiero się rozwijają – dodaje.
Ekspert zauważa, że jeśli InPost zamiast marketplace’u postawi na bota zakupowego czy doradcę AI, może wykorzystać to, co już stanowi jego przewagę – dane posprzedażowe, kontakt z klientem w momencie odbioru paczki i dostęp do sprzedawców.
Tu pojawia się problem. – Choć mówi się o tym od tak dawna i AI jest absolutnym priorytetem, to obecnie transakcje przeprowadzone z jakimkolwiek udziałem takich systemów to znacznie poniżej 1 proc. wszystkich – studzi emocje inny duży e-sklep.
– InPost ma gęstą sieć automatów paczkowych, która daje solidną przewagę operacyjną. Wprowadzenie usługi InPost Pay można uznać za pierwszy krok w stronę stworzenia własnego modelu sprzedażowego online. Choć sama usługa nie zdobyła do tej pory szerokiej popularności, to patrząc strategicznie, mogła być projektowana właśnie z myślą o przyszłych wdrożeniach – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Z punktu widzenia zastosowania AI w handlu internetowym, perspektywy dla InPostu są wyjątkowo interesujące. Stosunkowo niskim kosztem firma może uruchomić nowy model sprzedaży oparty na pośrednictwie – coś na kształt marketplace 2.0, w którym rolę klasycznych operatorów pełnią agenci AI – dodaje.
Oczywiście pozostaje wiele pytań i niewiadomych – szczególnie w obszarze bezpieczeństwa. Przekazywanie danych agentom AI, ryzyko scamów, oszustw czy nieautoryzowanych zakupów to realne wyzwania. Do korzystania z AI przy zakupach przyznaje się już 37 proc. konsumentów, blisko o połowę więcej niż rok temu.
Póki co, wspomniany system płatności, delikatnie mówiąc, nie przebił się po roku od oficjalnego startu, nie pojawia się w raportach branżowych na temat najpopularniejszych systemów używanych przez konsumentów. Jaki jest jego udział? Tego firma również nie chciała skomentować, podobnie jak pytań czy jest zadowolona z pozycji rynkowej systemu. – Zdecydowanie się nie przebił, niedawno doszło do transferów personalnych do spółki z innych serwisów, być może w ten sposób chcą ożywić to rozwiązanie – mówi nieoficjalnie jeden z konkurentów.
Na świecie sztuczna inteligencja zaczyna wchodzić do e-commerce z wielkim impetem. OpenAI uruchomiło właśnie funkcję „Instant Checkout” – ta umożliwia użytkownikom ChatGPT wyszukiwanie i zakup produktów bezpośrednio w trakcie rozmowy z botem, bez konieczności opuszczania interfejsu chata. To przełomowe rozwiązanie, które może zmienić zakupy online, ograniczając wejścia na platformy e-commerce i klikanie w linki sklepów internetowych, na razie jest testowane w USA. Funkcja, która ruszyła w ubiegłym tygodniu, początkowo obsługiwać ma zakupy pojedynczych towarów (nie można opłacić całego koszyka produktów) od sprzedawców na platformie Etsy, ale wkrótce dołączy do niej ponad milion sprzedawców z Shopify (w tym popularne za oceanem sklepy z kosmetykami i bielizną: Glossier, Skims i Spanx). W praktyce za użytkownika zakupy będzie robić agent AI. To on również sfinalizuje transakcje.
Nowa funkcjonalność nie jest zamkniętą opcją, lecz działa w formule open source. A to oznacza, że OpenAI chce zachęcić do szerszej adopcji „agentowych” zakupów. Dzięki rozwiązaniu użytkownicy mogą wyszukiwać produkty przy użyciu naturalnych zapytań językowych, takich jak „prezenty dla zapalonego wędkarza” i dokonywać w oknie chatu zakupu za pomocą podpiętej karty kredytowej czy portfela Apple Pay lub Google Pay. Co ważne, klienci nie płacą dodatkowo za takie rozwiązanie, bo OpenAI zarabia na prowizji od sprzedawców, a ci – podobno – nie podniosą swoich cen.
Globalne wdrożenie „Instant Checkout” ma nastąpić w przyszłym roku. W pierwszej kolejności na liście jest Europa. Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi to w Polsce. Natomiast, jak wynika z naszych informacji, prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami, ruszyć może sklep TikToka – funkcja umożliwiająca robienie zakupów bezpośrednio w aplikacji. Tzw. social commerce to kolejny poważny trend, który uderzy w „tradycyjny” e-handel.
– E-commerce ewoluuje jeszcze mocniej w kierunku społecznościowym. Social commerce wplata sprzedaż w codzienność użytkowników. Kluczowym wyzwaniem dla sprzedawców jest dywersyfikacja kanałów – poza tradycyjnym sklepem i marketplace'ami, niezbędna staje się obecność w chatbotach AI i na platformach społecznościowych – komentuje Marcin Sulikowski ze stowarzyszenia ITCorner, zarządzający technologiczną firmą Naturaily.
