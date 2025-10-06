– InPost ma gęstą sieć automatów paczkowych, która daje solidną przewagę operacyjną. Wprowadzenie usługi InPost Pay można uznać za pierwszy krok w stronę stworzenia własnego modelu sprzedażowego online. Choć sama usługa nie zdobyła do tej pory szerokiej popularności, to patrząc strategicznie, mogła być projektowana właśnie z myślą o przyszłych wdrożeniach – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Z punktu widzenia zastosowania AI w handlu internetowym, perspektywy dla InPostu są wyjątkowo interesujące. Stosunkowo niskim kosztem firma może uruchomić nowy model sprzedaży oparty na pośrednictwie – coś na kształt marketplace 2.0, w którym rolę klasycznych operatorów pełnią agenci AI – dodaje.

Oczywiście pozostaje wiele pytań i niewiadomych – szczególnie w obszarze bezpieczeństwa. Przekazywanie danych agentom AI, ryzyko scamów, oszustw czy nieautoryzowanych zakupów to realne wyzwania. Do korzystania z AI przy zakupach przyznaje się już 37 proc. konsumentów, blisko o połowę więcej niż rok temu.

Póki co, wspomniany system płatności, delikatnie mówiąc, nie przebił się po roku od oficjalnego startu, nie pojawia się w raportach branżowych na temat najpopularniejszych systemów używanych przez konsumentów. Jaki jest jego udział? Tego firma również nie chciała skomentować, podobnie jak pytań czy jest zadowolona z pozycji rynkowej systemu. – Zdecydowanie się nie przebił, niedawno doszło do transferów personalnych do spółki z innych serwisów, być może w ten sposób chcą ożywić to rozwiązanie – mówi nieoficjalnie jeden z konkurentów.

Chatboty i Instant Checkout – zakupy bez wychodzenia z chatu

Na świecie sztuczna inteligencja zaczyna wchodzić do e-commerce z wielkim impetem. OpenAI uruchomiło właśnie funkcję „Instant Checkout” – ta umożliwia użytkownikom ChatGPT wyszukiwanie i zakup produktów bezpośrednio w trakcie rozmowy z botem, bez konieczności opuszczania interfejsu chata. To przełomowe rozwiązanie, które może zmienić zakupy online, ograniczając wejścia na platformy e-commerce i klikanie w linki sklepów internetowych, na razie jest testowane w USA. Funkcja, która ruszyła w ubiegłym tygodniu, początkowo obsługiwać ma zakupy pojedynczych towarów (nie można opłacić całego koszyka produktów) od sprzedawców na platformie Etsy, ale wkrótce dołączy do niej ponad milion sprzedawców z Shopify (w tym popularne za oceanem sklepy z kosmetykami i bielizną: Glossier, Skims i Spanx). W praktyce za użytkownika zakupy będzie robić agent AI. To on również sfinalizuje transakcje.

Nowa funkcjonalność nie jest zamkniętą opcją, lecz działa w formule open source. A to oznacza, że OpenAI chce zachęcić do szerszej adopcji „agentowych” zakupów. Dzięki rozwiązaniu użytkownicy mogą wyszukiwać produkty przy użyciu naturalnych zapytań językowych, takich jak „prezenty dla zapalonego wędkarza” i dokonywać w oknie chatu zakupu za pomocą podpiętej karty kredytowej czy portfela Apple Pay lub Google Pay. Co ważne, klienci nie płacą dodatkowo za takie rozwiązanie, bo OpenAI zarabia na prowizji od sprzedawców, a ci – podobno – nie podniosą swoich cen.