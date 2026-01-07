Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego TikTok zdecydował się usunąć niektóre treści Grzegorza Brauna?

Jakie filmy Grzegorza Brauna zostały usunięte z platformy TikTok?

Jaki wpływ na zasięgi Grzegorza Brauna na TikToku może mieć usunięcie jego treści?

Jakie są zróżnicowane reakcje platform społecznościowych na mowę nienawiści?

Jaka jest rola TikToka jako platformy w dotarciu do młodego elektoratu?

„Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem” – takie hasło lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun wypowiedział w jednym z filmików, które udostępnił w serwisie TikTok. Było widać na nim zapalony siedmioramienny świecznik, tzw. chanukiję, do którego zbliżyła się postać Brauna, a przynajmniej tak można było wywnioskować z cienia rzuconego na ścianę. Następnie świecznik został zalany strumieniem z gaśnicy. Tego filmiku już jednak nie ma. Został usunięty z TikToka po interwencji walczącego z antysemityzmem Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Reklama Reklama

– Ponieważ nasze stowarzyszenie współpracuje też z innymi serwisami, TikTok zwrócił się do nas z propozycją, abyśmy byli jego partnerem społecznym w zakresie treści, które mogą naruszać regulamin oraz przepisy karne, dotyczące m.in. mowy nienawiści. My jedynie zgłaszamy treści do oceny. Decyzję o ich usunięciu podejmuje platforma – wyjaśnia prof. Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. I dodaje, że wskutek interwencji jego stowarzyszenia TikTok usunął też pięć innych filmów z kanału Grzegorza Brauna.

TikTok usunął filmy, przedstawiające najgłośniejsze wyczyny Grzegorza Brauna, w tym akcję z gaśnicą w Sejmie

Jeden z nich przedstawiał lidera Konfederacji Korony Polskiej, zaprzeczającego istnieniu komór gazowych w Auschwitz. „Jest zasadnicza wątpliwość co do tego, czy w czasie II wojny światowej rzeczywiście Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów” – mówił w filmiku. A na pytanie interlokutorki, czy Pilecki „ściemniał o komorach gazowych?” Braun odpowiedział: „Tak, ściemniał. Szczegóły podawane przez świętej pamięci bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego dotyczące mitycznych komór gazowych w Oświęcimiu nie są potwierdzone naukowo” .