Z tego artykułu się dowiesz: Jak szef klubu Konfederacji odpowiada na pytanie o gotowość do współpracy z KO?

Jak Konfederacja odnosi się do pomysłu zawarcia paktu senackiego prawicy?

Dlaczego Konfederacja chce, aby patronem paktu senackiego prawicy był Karol Nawrocki?

– Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi pana (Sławomira) Mentzena, na to, że i pan (Krzysztof) Bosak deklaruje gotowość porozumienia i współrządzenia z Platformą Obywatelską (...), czyli jest jakby gotów wpisać się w ten projekt polityczny, którego efektem ma być, w gruncie rzeczy, faktyczna likwidacja państwa polskiego – mówił w środę na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. O słowa te spytano Płaczka.

Reklama Reklama

Grzegorz Płaczek o Konfederacji: Możemy współpracować z każdym, ale bliżej nam do polskiej prawicy

– To oczywiście fejk, rozmawiałem wczoraj z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem, wystrzegajmy się takich fejków – odparł. Na pytanie, czy oznacza to, że prezes PiS rozpowszechnia fałszywe informacje, szef klubu Konfederacji odparł, że Kaczyński „w ostatnim czasie mija się z prawdą i niepotrzebnie atakuje Konfederację”.

Na pytanie, czy Konfederacja byłaby w stanie współpracować z KO, Płaczek odparł, że jego formacja „nie wyklucza współpracy z żadną partią, która zgodzi się realizować program Konfederacji”. – Nie wykluczamy współpracy z nikim, kto zgodzi się na to, by Konfederacja realizowała swój program - dodał.

Jednocześnie Płaczek przyznał, że Konfederacji „z pewnością bliżej do środowisk prawicowych”.