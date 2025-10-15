Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 13 październikiem wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34,05 proc. respondentów.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS z poparciem 27,91 proc. ankietowanych. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 16,43 proc. badanych.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej, która cieszy się poparciem 7,1 proc. uczestników badania.

Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Najbliżej wejścia do Sejmu jest Partia Razem, która cieszy się poparciem 4,29 proc. badanych i nieznacznie wyprzedza wchodzącą w skład obecnej koalicji rządzącej Nową Lewicę (4,18 proc.).