Nowy sondaż: KO na czele, reszta koalicjantów poza Sejmem

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na półmetku kadencji obecnego Sejmu.

Publikacja: 15.10.2025 08:57

Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz

Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP, Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 13 październikiem wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34,05 proc. respondentów. 

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS z poparciem 27,91 proc. ankietowanych. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 16,43 proc. badanych.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej, która cieszy się poparciem 7,1 proc. uczestników badania.

Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Najbliżej wejścia do Sejmu jest Partia Razem, która cieszy się poparciem 4,29 proc. badanych i nieznacznie wyprzedza wchodzącą w skład obecnej koalicji rządzącej Nową Lewicę (4,18 proc.). 

Dwie pozostałe partie tworzące z KO koalicję rządzącą notują jeszcze gorsze wyniki. PSL może liczyć na 3,67 proc. głosów, a Polska 2050 – 2,37 proc. Ta druga znajduje się poniżej progu zapewniającego otrzymywanie finansowania z budżetu (wynosi 3 proc.)

