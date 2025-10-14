Z tego artykułu się dowiesz: Czego wyborcy spodziewali się po rządzie Donalda Tuska?

Jakie nastroje panują wśród wyborców różnych partii politycznych w Polsce?

Jakie oceny wystawiają rządowi wyborcy Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy?

Jak wybory parlamentarne w 2027 r. widzą eksperci?

– Trudno o samozadowolenie w obozie władzy. Jeśli ktoś z rządzących jest zadowolony, to trzeba mu współczuć, bo oderwał się od rzeczywistości. Lecz aspiracje PiS również rozchodzą się z realiami – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, oceniając najnowszy sondaż

Nowy sondaż nie daje powodów do radości Donaldowi Tuskowi i jego koalicji

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” aż 65,4 proc. respondentów przyznaje, że Koalicja 15 października rządzi gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. twierdzi, że koalicja rządzi zgodnie z ich oczekiwaniami. A jedynie 3,3 proc. respondentów uważa, że władza jest sprawowana lepiej. Nie ma zdania 3,5 proc. badanych.

Nie dziwi, że 71 proc. wyborców opozycji (PiS, Konfederacji, Partii Razem, Konfederacji Korony Polskiej) ma złe zdanie o administracji Donalda Tuska, ale dzwonkiem alarmowym powinno być dla premiera, że aż 43 proc. wyborców Koalicji 15 października uważa, że rządzi ona „gorzej, niż się spodziewali”. Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to niezadowolonych jest 42 proc. wyborców, ale aż 83 proc. Trzeciej Drogi i 74 proc. Nowej Lewicy. Wśród głosujących na Konfederację i PiS to odpowiednio: 84 proc. i 86 proc. A jedynie niewiele ponad połowa głosujących na KO (51 proc.) uważa, że obecna koalicja „rządzi zgodnie z moimi oczekiwaniami”, znacznie mniej Nowej Lewicy (21 proc.) oraz Trzeciej Drogi (11 proc.).