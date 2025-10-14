Rzeczpospolita
Łukasz Mejza jechał 200 km/h. Policja zatrzymała posła PiS

Na trasie ekspresowej S3 w pobliżu Polkowic na Dolnym Śląsku doszło do zatrzymania samochodu, którym kierował poseł PiS Łukasz Mejza. Kontrola prędkości wykonana przez policję wykazała, że samochód poruszał się z prędkością 200 km/h. Poseł odmówił przyjęcia mandatu - informuje RMF FM.

Aktualizacja: 14.10.2025 12:00 Publikacja: 14.10.2025 11:17

Poseł PiS Łukasz Mejza

Poseł PiS Łukasz Mejza

Foto: PAP/Paweł Supernak

Przemysław Malinowski

Policjanci za niemal dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej prędkości wystawili Łukaszowi Mejzie mandat w wysokości 2,5 tys. złotych. Poseł PiS odmówił jego przyjęcia i zasłonił się immunitetem poselskim.

- Policjanci nałożyli na miejscu mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych, natomiast kierujący, powołując się na immunitet poselski, odmówił przyjęcia tego mandatu – powiedział TVN24 rzecznik policji w Polkowicach.

Podkomisarz Przemysław Rybikowski dodał, że na tym odcinku trasy obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie parlamentarzysty.

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd" - zapowiedział minister.

Mejza w oświadczeniu dla Radia Zet przeprosił za swoje zachowanie. „Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem). Jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluję ten mandat od razu, a jak nie to, oczywiście, natychmiast, zrzeknę się immunitetu i poniosę pełną odpowiedzialność” - przekazał.

Łukasz Mejza – kontrowersyjny poseł PiS

Łukasz Mejza, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci Prawa i Sprawiedliwości. W 2021 roku został na krótko wiceministrem sportu, ale podał się do dymisji po doniesieniach Wirtualnej Polski, że jego firma obiecywała leczenie ciężko chorych pacjentów, w tym dzieci, metodami niemającymi medycznego uzasadnienia. 

Wątpliwości wobec jego działalności biznesowej było więcej, a w kwietniu Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała przeciw niemu akt oskarżenia w związku z podaniem nieprawdy w oświadczeniu majątkowym.

Uchylenie immunitetu posła. Jak wygląda procedura?

Aby pociągnąć posła odpowiedzialności karnej, konieczne jest najpierw uchylenie immunitetu. O uchylenie immunitetu może wnioskować prokuratura lub inny właściwy organ ścigania, który następnie kieruje wniosek do Marszałka Sejmu. Marszałek przedstawia wniosek Sejmowi, który podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu większością głosów. Uchylenie jest warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania karnego przeciwko posłowi. 

Po uchyleniu immunitetu poseł nadal zachowuje swój mandat - decyzja o odebraniu mandatu następuje w osobnym trybie, niezależnym od procesu uchylania immunitetu. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, jedynie umożliwia prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego wobec posła.

