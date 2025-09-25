Ich współpraca z czasem przerodziła się w ostrą rywalizację. Np. Tyszkiewicz zawiadomił prokuraturę w sprawie kampanii Mejzy z wyborów w 2023 roku, twierdząc, że znacząco przekroczył on limit wydatków. Z notatki dotyczącej wydarzeń z 24 kwietnia wynika, że tego dnia napięcie między politykami sięgnęło zenitu.

Jak wynika z notatki, Łukasz Mejza pozwolił sobie na wycieczki o charakterze seksualnym

Wadim Tyszkiewicz szczegółowo wylicza w niej „słowa obelżywe i zwroty”, które miał skierować wobec niego Mejza. „Jesteś chorym psychicznie oszustem” i „trzęsiesz się, dziadku” to tylko mała próbka, bo większość z nich nie nadaje się do zacytowania z powodu zawartych w nich komentarzy i propozycji o charakterze seksualnym, kierowanych do senatora i jego żony.

„Reagowała Straż Marszałkowska i ochrona. Świadkami zdarzenia było kilkadziesiąt osób, w tym: posłanki Iwona Hartwich, Katarzyna Osos i wiele innych osób. Zachowanie posła Łukasza Mejzy było prowokacyjne, a obrażanie kobiety, mojej żony i mnie, haniebne” – pisze Wadim Tyszkiewicz w notatce.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” senator Tyszkiewicz potwierdza autentyczność notatki, do której dotarliśmy, jak i przebieg opisanych w niej zdarzeń.

– Z zimną krwią, z cynicznym śmiechem na twarzy, w obecności mojej żony mówił rzeczy, których nawet nie wypada powtarzać – relacjonuje senator. Jego zdaniem, formułując propozycje seksualne, Mejza chciał go sprowokować. – Mówiąc wprost, chodziło mu o to, żebym w obronie mojej żony, jej i swojego honoru dał mu w twarz. Ale obiecałem żonie, że w takich sytuacjach robię krok do tyłu. W przeciwnym razie to on wyszedłby z tego zwycięsko, a nie ja – zaznacza senator.