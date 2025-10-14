Rzeczpospolita
Franciszek Sterczewski wyjaśnia: moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku

„Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku ale ogólnie sytuacji na granicy” - wpis o tej treści zamieścił na platformie X poseł Franciszek Sterczewski, reagując na wcześniejszy wpis szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Szef MON zareagował na słowa Franciszka Sterczewskiego, które padły w niedzielę w programie "Polityczny WF z gościem" w Polsat News. Sterczewski, mówiąc o śmierci polskiego żołnierza na granicy z Białorusią, stwierdził że "żołnierz (Mateusz Sitek) by nie zginął, gdyby były tam (...) procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty". Poseł KO uważa, że powinno zmienić się sposób walki polskich służb z nielegalną migracją na granicy z Białorusią.

Słowa te oburzyły Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON zareagował najpierw stanowczym wpisem na portalu X: „oczekuję przeprosin i wycofania się ze swoich słów przez posła Sterczewskiego” – napisał minister, określając słowa posła jako „nieprawdziwe i niedopuszczalne”. „Sierżant Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści, nie z powodu błędów w procedurach czy szarpaniny” – dodał. Wpis zakończył stwierdzeniem: „Żołnierze strzegący granic chronią Ojczyznę, a państwo stoi po ich stronie, gwarantując im bezpieczeństwo prawne”.

Do wpisu posła Sterczewskiego Kosiniak-Kamysz odniósł się też w programie „Najważniejsze pytania” na antenie Polsat News. Stwierdził, że „to, co robi obecnie Sterczewski jest bardzo niedobre”. – Oceniam tę wypowiedź teraz: ona jest niesprawiedliwa (...). Jest obraźliwa. Powinien natychmiast za nią przeprosić – mówił. 

Kosiniak-Kamysz dodał, że zna ojca sierż. Mateusza Sitka, zna jego mamę i brata. – Ja w przeciwieństwie do pana posła się z nimi widuję, na rocznicach, w momencie upamiętnienia, odsłonięcia miejsca pamięci czy w czasie trudnych uroczystości, które są bolesne dla całej rodziny czy wspólnoty Wojska Polskiego – dodał w Polsat News.

Franciszek Sterczewski odpowiada na wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza

Na te słowa odpowiedział we wpisie poseł Franciszek Sterczewski. „Przepraszam, moja wypowiedź nie dotyczyła tego konkretnego przypadku, ale ogólnie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej” – napisał.

„Nikt nie podważa okoliczności tej tragedii, ale granica będzie szczelna i bezpieczna dla wszystkich dopiero, jak będą na niej przestrzegane prawa człowieka” – stwierdził.


