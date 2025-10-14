Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował tygodnik „Time”, nazywając zdjęcie na okładce towarzyszące artykułowi o jego porozumieniu pokojowym na Bliskim Wschodzie „najgorszym w historii”.

„Time Magazine napisał o mnie w miarę pozytywny artykuł, ale zdjęcie może być najgorszym w historii” – napisał Trump we wtorek rano na platformie Truth Social. – „Zniknęły moje włosy, a nad głową dodali coś, co wygląda jak unosząca się korona – ale bardzo mała. Naprawdę dziwne!” – komentował. „Nigdy nie lubiłem zdjęć robionych z dołu, ale to jest po prostu okropne i powinno zostać wycofane” – dodał prezydent USA.

Okładka „Time”, opublikowana w poniedziałek pod tytułem „Jego triumf”, przedstawia zdjęcie zrobione z dołu, na którym prezydent patrzy w górę, jakby oświetlony silnym światłem zza pleców.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy i „triumf” Donalda Trumpa

Tygodnik z uznaniem opisuje zawieszenie broni w Strefie Gazy jako „znaczące osiągnięcie drugiej kadencji Trumpa” i „strategiczny punkt zwrotny” dla Bliskiego Wschodu. To pierwsza faza porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem, które doprowadziło do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie oraz wypuszczenia około 2 000 palestyńskich więźniów z izraelskich więzień.