Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump na okładce „Time”. Nie szczędził krytyki, gdy ją zobaczył

Amerykański tygodnik „Time” określił porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie „Triumfem” Donalda Trumpa, ale prezydent USA skupił się na niekorzystnym, jego zdaniem, zdjęciu, które trafiło na okładkę.

Publikacja: 14.10.2025 14:15

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Yoan Valat

Przemysław Malinowski

Prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował tygodnik „Time”, nazywając zdjęcie na okładce towarzyszące artykułowi o jego porozumieniu pokojowym na Bliskim Wschodzie „najgorszym w historii”.

„Time Magazine napisał o mnie w miarę pozytywny artykuł, ale zdjęcie może być najgorszym w historii” – napisał Trump we wtorek rano na platformie Truth Social. – „Zniknęły moje włosy, a nad głową dodali coś, co wygląda jak unosząca się korona – ale bardzo mała. Naprawdę dziwne!” – komentował. „Nigdy nie lubiłem zdjęć robionych z dołu, ale to jest po prostu okropne i powinno zostać wycofane” – dodał prezydent USA.

Okładka „Time”, opublikowana w poniedziałek pod tytułem „Jego triumf”, przedstawia zdjęcie zrobione z dołu, na którym prezydent patrzy w górę, jakby oświetlony silnym światłem zza pleców.

Zawieszenie broni w Strefie Gazy i „triumf” Donalda Trumpa

Tygodnik z uznaniem opisuje zawieszenie broni w Strefie Gazy jako „znaczące osiągnięcie drugiej kadencji Trumpa” i „strategiczny punkt zwrotny” dla Bliskiego Wschodu. To pierwsza faza porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem, które doprowadziło do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie oraz wypuszczenia około 2 000 palestyńskich więźniów z izraelskich więzień.

Pojazdy Czerwonego Krzyża transportują zakładników przetrzymywanych od 7 października 2023 r. w Gazi
Dyplomacja
Donald Trump: Wojna jest skończona. Hamas wypuszcza zakładników

Ocena Trumpa pojawiła się kilka godzin po zakończeniu jego wizyt w Tel Awiwie, Jerozolimie i Szarm el-Szejk, gdzie nadzorował podpisanie porozumienia pokojowego w sprawie Gazy – planu, który osobiście forsował i który formalnie zakończył dwuletni konflikt po ataku Hamasu z 7 października 2023 r., który rozpętał wojnę w regionie.

W Knesecie Trump spotkał się z rodzinami izraelskich zakładników, uprowadzonych w 2023 r. przez Hamas, a następnie rozpoczął wygłaszanie przemówienia. Tym samym 47. prezydent USA został czwartym w historii przywódcą Stanów Zjednoczonych, który wystąpił na forum Knesetu. Przed nim do izraelskich deputowanych przemawiali Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) i George W. Bush (2008).

Amerykański prezydent został przywitany kilkuminutową owacją na stojąco. Przewodniczący Knesetu powiedział, że Trump to kolos, który będzie pamiętany przez pokolenia.

Prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Knesetu Amir Ohana i prezydent Izraela Icchak Herzog w Kn
Dyplomacja
Donald Trump w Knesecie zapowiada złoty wiek dla Izraela

Prezydent USA, który był zarówno krytykowany, jak i chwalony za swoje podejście do dyplomacji na Bliskim Wschodzie, ma długą i skomplikowaną historię relacji z tygodnikiem „Time”. Dziennikarze wielokrotnie umieszczali go na swojej okładce – czasem w niekorzystnym świetle – ale także dwukrotnie przyznali mu tytuł „Człowieka Roku”.

Plan Trumpa dla Bliskiego Wschodu. Jakie są założenia?

Plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy składa się z 20 punktów. Pierwszy etap – obejmujący również zawieszenie broni – oznacza realizację pierwszych dwóch. 

Kolejne punkty mówią o otwarciu granic Strefy Gazy dla pomocy humanitarnej. Ilość dostarczanej pomocy ma być zgodna z tym, co ustalono w porozumieniu z 19 stycznia 2025 r., na mocy którego doszło do kilkutygodniowego zawieszenia broni, które Izrael zerwał w marcu, zarzucając Hamasowi, że ten nie realizuje postanowień porozumienia dotyczących uwalniania zakładników. Wznowieniu w marcu walk w enklawie towarzyszyła 11-tygodniowa blokada dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. 

Plan przewiduje też, że Izrael obejmie amnestią wszystkich członków Hamasu, którzy zaakceptują „pokojowe współistnienie” i złożą broń. Z kolei członkom Hamasu, którzy będą chcieli wyjechać ze Strefy Gazy, Izrael ma to umożliwić. 

Wszystkie 20 punktów opisujemy w tym artykule.

