Ważna decyzja Sądu Najwyższego USA. Walka o wyborców w Teksasie

Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega decyzja Sądu Najwyższego USA dotycząca okręgów wyborczych w Teksasie?

Jaki wpływ na układ sił politycznych może mieć nowa mapa okręgów w Teksasie?

Jakie kontrowersje wywołuje decyzja Sądu Najwyższego USA w kontekście prawa wyborczego?

Jakie są reakcje polityczne na decyzję Sądu Najwyższego wśród Republikanów i Demokratów?

Jakie znaczenie mają zmiany okręgów wyborczych w USA?

Wcześniej sąd niższej instancji stwierdził, że mapa jest niezgodna z prawem, ponieważ republikańscy ustawodawcy, działając na polecenie administracji Trumpa, „wyraźnie brali pod uwagę kwestie rasowe” przy wyznaczaniu nowych okręgów wyborczych. Obecnie Republikanie w Teksasie mają niewielką większość. Przywrócona mapa – której domagał się prezydent Donald Trump, zatwierdzona w sierpniu przez zdominowany przez Republikanów stanowy parlament i podpisana przez republikańskiego gubernatora Grega Abbotta – może oddać Republikanom nawet pięć miejsc w Izbie Reprezentantów USA, obecnie zajmowanych przez Demokratów

Reklama Reklama

Mianowana przez Trumpa prokurator generalna USA Pam Bondi oraz Republikanie z Teksasu przyjęli orzeczenie z aplauzem. Demokraci z Teksasu nazwali je „zniewagą dla demokracji”, a trzech demokratycznych sędziów Sądu Najwyższego wyraziło sprzeciw wobec decyzji sądu.

– Sąd Najwyższy zawiódł dziś wyborców z Teksasu i zawiódł amerykańską demokrację. Tak właśnie wygląda koniec Ustawy o Prawach Wyborczych: sądy, które nie będą chronić mniejszości – powiedział Gene Wu, lider Demokratów w Izbie Stanowej. Z kolei Ramón Romero Jr., stwierdził, że „wyborcy pochodzenia latynoskiego i czarnoskórego są karani za to, jak głosują”.