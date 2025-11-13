Za nimi poszły inne republikańskie stany. W Missouri, 28 września gubernator zatwierdził nową mapę, dając republikanom szansę na dodatkowy mandat w Kongresie. Miesiąc później ustawodawcy w Karolinie Północnej zmienili granice jednego z dystryktów, zyskując dla republikanów kolejny potencjalny mandat, a w Ohio nowa mapa potencjalnie daje republikanom szanse na dwa dodatkowe miejsca w Kongresie. Natomiast w Utah zmiany na korzyść republikanów zostały zablokowane przez sąd.

Nad zmianami granic dystryktów pracują władze w Luizjanie, Wirginii, Indianie, Kansas, a podobne kroki rozważają Kolorado, Floryda, Illinois, Nowy Jork i Nebraska.

Manipulacje granicami okręgów wyborczych dają Partii Republikańskiej szansę na zdobycie 18 dodatkowych mandatów w Izbie Reprezentantów w dziewięciu stanach. Ale może to być częściowo zrównoważone przez zyski demokratów w „swoich” stanach. Poza tym, demokraci złożyli pozwy sądowe we wszystkich stanach republikańskich, które przyjęły nowe mapy wyborcze. Republikanie z kolei stawiają opór w Nebrasce, New Hampshire, Indianie i Kalifornii.

Generalnie uważa się jednak, że republikanie mają przewagę, bo napotykają mniej przeszkód w swoich stanach, by przerysować mapy okręgów na swoją korzyść.

Zmiany granic okręgów wyborczych w USA: Czy to już próba zawłaszczenia władzy

Według Konstytucji redystrybucja okręgów wyborczych odbywa się raz na dekadę, po spisie ludności w USA, aby odzwierciedlić zmiany demograficzne. To, co dzieje się teraz, to redystrybucja w połowie dekady, motywowana nie zmianami liczby ludności, lecz politycznymi korzyściami.

Partia sprawująca władzę w danym stanie, zmieniając granice, robi to tak, by skoncentrować wyborców opozycji w mniejszej liczbie okręgów lub rozproszyć ich po wielu okręgach, maksymalizując własną przewagę wyborczą. Może to utrwalić władzę partii nawet wtedy, gdy poparcie społeczne się zmienia. W rezultacie, kiedy partie polityczne przerysowują mapy między spisami powszechnymi, jest to postrzegane jako próba zawłaszczenia władzy, a nie uzasadniona korekta.