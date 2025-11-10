Z tego artykułu się dowiesz: Jak doszło do przełamania impasu w Senacie USA?

Dlaczego sprawa dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych doprowadziły do shutdownu?

Jakie konsekwencje gospodarcze mógłby mieć przedłużający się shutdown w USA?

Za znowelizowaną ustawą (w pierwotnej, przyjętej już przez Izbę Reprezentantów wersji zapewniała finansowanie administracji do 17 listopada) zagłosowali niemal wszyscy senatorowie Partii Republikańskiej (wyłamał się tylko jeden – Rand Paul z Kentucky) oraz siedmioro senatorów Partii Demokratycznej i jeden senator niezależny, który zazwyczaj głosuje wraz z Partią Demokratyczną. Tym samym udało się zgromadzić 60 głosów pozwalających przełamać impas spowodowany zastosowaniem przez mniejszość z Partii Demokratycznej procedury określanej jako filibuster – czyli poddania ustawy niekończącej się debacie w Senacie, co uniemożliwia jej przyjęcie. Do przełamania impasu potrzebnych było 60 głosów, tymczasem Partia Republikańska dysponuje w Senacie większością 53 głosów.

Jako że przyjęta przez Senat ustawa została znowelizowana, teraz przyjąć musi ją jeszcze ponownie Izba Reprezentantów. To jednak wydaje się formalnością, ponieważ Partia Republikańska dysponuje większością w izbie niższej Kongresu, w której nie można stosować procedury filibuster.

Jeśli obie izby przyjmą ustawę, a następnie zostanie ona podpisana przez prezydenta USA, wówczas zakończy się najdłuższy w historii, 40-dniowy paraliż administracji federalnej (shutdown).