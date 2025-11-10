Aktualizacja: 10.11.2025 06:37 Publikacja: 10.11.2025 05:19
Do shutdownu w USA doszło w wyniku impasu w Senacie, który został właśnie przełamany
Za znowelizowaną ustawą (w pierwotnej, przyjętej już przez Izbę Reprezentantów wersji zapewniała finansowanie administracji do 17 listopada) zagłosowali niemal wszyscy senatorowie Partii Republikańskiej (wyłamał się tylko jeden – Rand Paul z Kentucky) oraz siedmioro senatorów Partii Demokratycznej i jeden senator niezależny, który zazwyczaj głosuje wraz z Partią Demokratyczną. Tym samym udało się zgromadzić 60 głosów pozwalających przełamać impas spowodowany zastosowaniem przez mniejszość z Partii Demokratycznej procedury określanej jako filibuster – czyli poddania ustawy niekończącej się debacie w Senacie, co uniemożliwia jej przyjęcie. Do przełamania impasu potrzebnych było 60 głosów, tymczasem Partia Republikańska dysponuje w Senacie większością 53 głosów.
Jako że przyjęta przez Senat ustawa została znowelizowana, teraz przyjąć musi ją jeszcze ponownie Izba Reprezentantów. To jednak wydaje się formalnością, ponieważ Partia Republikańska dysponuje większością w izbie niższej Kongresu, w której nie można stosować procedury filibuster.
Jeśli obie izby przyjmą ustawę, a następnie zostanie ona podpisana przez prezydenta USA, wówczas zakończy się najdłuższy w historii, 40-dniowy paraliż administracji federalnej (shutdown).
Znowelizowana ustawa zapewnia finansowanie całej administracji federalnej do 30 stycznia, a finansowanie sił zbrojnych, Departamentu Rolnictwa oraz działań legislacyjnych zostaje, na jej mocy, zagwarantowane do sierpnia przyszłego roku.
Znowelizowana ustawa o finansowaniu administracji federalnej przewiduje, że wszyscy pracownicy federalni – w tym m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego – otrzymają wypłatę zaległych wynagrodzeń, których nie otrzymywali w czasie shutdownu. Tak wynika ze słów senator Partii Republikańskiej Susan Collins, która stoi na czele senackiej Komisji ds. Przydziałów Budżetowych.
Zawieszenia (shutdown) administracji federalnej w USA
Do przełamania impasu w Senacie doszło na mocy porozumienia zawartego przez grupę senatorów Partii Demokratycznej z Partią Republikańską. Na jego mocy Partia Republikańska zgodziła się poddać w grudniu pod głosowanie w Senacie ustawy przedłużającej dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych dla Amerykanów korzystających z Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej (Affordable Care Act). To właśnie kwestia tych dopłat była osią sporu, który doprowadził do shutdownu w USA. Partia Demokratyczna alarmowała, że gdy program dopłat wygaśnie pod koniec 2025 roku, roczny koszt ubezpieczeń zdrowotnych uzyskiwanych przez ok. 24 mln Amerykanów w ramach Ustawy o Przystępnej Opiece Zdrowotnej wzrośnie o 114 proc., czyli średnio o 1016 dol. dla ubezpieczonego. Partia Republikańska deklarowała, że jest gotowa do rozmów w tej sprawie, ale nie zgadzała się, by wiązać ją z kwestią finansowania administracji federalnej i żądała od Partii Demokratycznej zakończenia shutdownu przed podjęciem rozmów na temat dopłat do ubezpieczeń.
Lider Partii Demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, był przeciwny porozumieniu i głosował przeciw przełamaniu impasu. Porozumienie miały wynegocjować senatorki Partii Demokratycznej z New Hampshire – Maggie Hassan i Jeanne Shaheen, a także senator niezależny Angus King z Maine – podaje Reuters, powołując się na swoje źródło.
Schumer proponował w piątek, że Partia Demokratyczna zagłosuje za ustawą zapewniającą środki administracji federalnej w zamian za przedłużenie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych o rok. Partia Republikańska odrzuciła jednak tę propozycję.
Trwający od 40 dni shutdown doprowadził m.in. do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym w USA. W związku z tym, że coraz więcej kontrolerów ruchu lotniczego przestało stawiać się do pracy z powodu braku wynagrodzenia, pod koniec ubiegłego tygodnia sekretarz transportu Sean Duffy ogłosił, że na 40 największych lotniskach w USA dojdzie do redukcji liczby połączeń na trasach krajowych. Ostatecznie redukcja miała w rozpoczynającym się tygodniu objąć 10 proc. połączeń obsługiwanych przez te lotniska.
Gdyby shutdown miał przedłużyć się na kolejne tygodnie, wówczas w czwartym kwartale USA mogłyby zanotować ujemny wzrost gospodarczy, zwłaszcza gdyby ruch lotniczy nie wrócił do normy przed Świętem Dziękczynienia (w tym roku przypada 27 listopada) – ostrzegał doradca gospodarczy Białego Domu, Kevin Hassett, w rozmowie z CBS.
Część polityków Partii Demokratycznej nie kryje rozgoryczenia z powodu kompromisu, na który zdecydowała się grupa senatorów Partii Demokratycznej. „Żałosne” – napisał w serwisie X gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, a w kolejnym wpisie dodał, że „Ameryka zasługuje na coś lepszego”.
Niezależny senator Bernie Sanders, który w przeszłości ubiegał się o prezydencką nominację Partii Demokratycznej ocenił, że jest „straszliwym błędem ulegać obecnie Donaldowi Trumpowi”. – To byłaby tragedia dla kraju – dodał.
Tymczasem sam Trump w niedzielę wypowiedział się przeciwko dopłatom do ubezpieczeń zdrowotnych. We wpisie w serwisie Truth Social umieszczonym tam jeszcze przed głosowaniem, które zakończyło impas w Senacie, nazwał dopłaty „nieszczęściem dla Amerykanów” i „przypływem gotówki dla ubezpieczycieli”.
Jednocześnie Trump zadeklarował, że jest gotów podjąć rozmowy z przedstawicielami obu największych amerykańskich partii na temat rozwiązania tej kwestii po zakończeniu shutdownu. Z jego wypowiedzi wynika, że jest zwolennikiem przekazania pieniędzy, które obecnie są przeznaczane na dopłaty do ubezpieczeń bezpośrednio do kieszeni Amerykanów.
Sekretarz skarbu Scott Bessent i republikański senator Lindsey Graham w udzielonych amerykańskim telewizjom wywiadach mówili, że Trump nie przedstawi swojego pomysłu dotyczącego tego, jak rozwiązać problem ubezpieczeń, przed zapewnieniem finansowania administracji federalnej. – Nie będziemy negocjować z Partią Demokratyczną, dopóki nie doprowadzi ona do ponownego otwarcia rządu – mówił Bessent w rozmowie z ABC.
