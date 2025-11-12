Gubernator Kalifornii: Trump niszczy politykę klimatyczną, stawia na głupotę

Gavin Newsom – gubernator Kalifornii, przewodniczący na COP30 delegacji, która zastąpić ma wysokich rangą urzędników, którzy nie zostali wysłani do Brazylii przez Trumpa – ostro skrytykował podczas wydarzenia amerykańskiego przywódcę. Jak zaznaczył, lekceważenie kryzysu klimatycznego przez polityka jest „obrzydliwością”.

Newsom oskarżył prezydenta USA o „niszczenie polityki klimatycznej”, „naciskanie na spalanie większej ilości paliw kopalnych”, które prowadzą do globalnego ocieplenia oraz o atak na demokrację. – Trump to gatunek inwazyjny. Próbuje cofnąć postęp z ubiegłego wieku. Próbuje odtworzyć XIX wiek. Stawia na głupotę – stwierdził Newsom, mówiąc o Donaldzie Trumpie.

Gubernator Kalifornii powiedział także, że wycofanie USA z polityki klimatycznej i porozumienia paryskiego to „ohyda i hańba”. Dodał też, że skorzystałyby na tym Chiny, które dominują na świecie w produkcji i wdrażaniu czystej energii, takiej jak energia słoneczna i wiatrowa. – Wiecie, kto wiwatuje, kto to chwali? Prezydent Chin – stwierdził Newsom. – Oni siedzą z założonymi rękami i dominują w łańcuchach dostaw, ponieważ rozumieją ogromną szansę, jaką daje czysta energia – dodał.

USA rezygnują z walki z kryzysem klimatycznym? Kontrowersyjne decyzje Donalda Trumpa

Walka ze zmianami klimatu i ich skutkami w ostatnich latach stała się jednym z globalnych priorytetów politycznych i gospodarczych wielu krajów. Wdrażanie strategii dekarbonizacji, rozwój odnawialnych źródeł energii, związane z ratowaniem klimatu międzynarodowe porozumienia i szereg innych działań, miały na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz powstrzymanie wzrostu globalnej temperatury. Dane mówią bowiem same za siebie – jak wskazują eksperci unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus Climate Change Service (C3S), 2024 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów na świecie oraz pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym średnia globalna temperatura przekroczyła próg ocieplenia o 1,5 st. Celsjusza względem epoki przedindustrialnej. Mimo trudnej sytuacji i wiążących się z nią wyzwań, w USA zaobserwować można trend odwrotu od zobowiązań klimatycznych, co jest bezpośrednią konsekwencją podejścia do sprawy prezydenta USA.