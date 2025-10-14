21. edycja Forum odbędzie się 20–21 października 2025 r. pod hasłem „Między ustawami a oddolną inicjatywą – jak naprawdę zmienia się system ochrony zdrowia”. Tak aformułowany zakres merytoryczny debaty podkreśla znaczenie zarówno decyzji legislacyjnych, jak i inicjatyw wychodzących z praktyki i środowiska medycznego.

W programie wydarzenia znalazło się blisko 40 sesji tematycznych o najważniejszych kwestiach dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Agenda została zbudowana na bazie czterech nurtów tematycznych:

> system ochrony zdrowia, zarządzanie, finanse,

> cyfryzacja, innowacje i bezpieczeństwo,

> pacjent i opieka zintegrowana,

> kadry i nowe zawody medyczne.

Co roku Forum Rynku Zdrowia gromadzi grono wybitnych ekspertów, liderów opinii i decydentów, którzy wspólnie kształtują kierunki rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia. W gronie prelegentek i prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą na czele, samorządowcy, menedżerowie ochrony zdrowia, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele świata akademickiego oraz biznesu.

Tradycyjnym zwieńczeniem forum będzie uroczysta Gala Forum Rynku Zdrowia, podczas której zostaną wręczone Portrety Polskiej Medycyny – prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez redakcję Rynku Zdrowia oraz kapitułę złożoną z wybitnych ekspertów systemu ochrony zdrowia w trzech kategoriach: Lekarz Rynku Zdrowia, Menedżer Rynku Zdrowia oraz Wydarzenie Rynku Zdrowia.

Do piątku (17 października) do godziny 15.00 uczestnicy mogą zgłosić udział na stronie organizatora.

Prelegenci, pełna agenda, partnerzy i rejestracja na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl

Patronat Rzeczpospolitej