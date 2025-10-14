Aktualizacja: 14.10.2025 23:35 Publikacja: 14.10.2025 23:07
21. edycja Forum odbędzie się 20–21 października 2025 r. pod hasłem „Między ustawami a oddolną inicjatywą – jak naprawdę zmienia się system ochrony zdrowia”. Tak aformułowany zakres merytoryczny debaty podkreśla znaczenie zarówno decyzji legislacyjnych, jak i inicjatyw wychodzących z praktyki i środowiska medycznego.
W programie wydarzenia znalazło się blisko 40 sesji tematycznych o najważniejszych kwestiach dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Agenda została zbudowana na bazie czterech nurtów tematycznych:
> system ochrony zdrowia, zarządzanie, finanse,
> cyfryzacja, innowacje i bezpieczeństwo,
> pacjent i opieka zintegrowana,
> kadry i nowe zawody medyczne.
Co roku Forum Rynku Zdrowia gromadzi grono wybitnych ekspertów, liderów opinii i decydentów, którzy wspólnie kształtują kierunki rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia. W gronie prelegentek i prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą na czele, samorządowcy, menedżerowie ochrony zdrowia, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele świata akademickiego oraz biznesu.
Tradycyjnym zwieńczeniem forum będzie uroczysta Gala Forum Rynku Zdrowia, podczas której zostaną wręczone Portrety Polskiej Medycyny – prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez redakcję Rynku Zdrowia oraz kapitułę złożoną z wybitnych ekspertów systemu ochrony zdrowia w trzech kategoriach: Lekarz Rynku Zdrowia, Menedżer Rynku Zdrowia oraz Wydarzenie Rynku Zdrowia.
Do piątku (17 października) do godziny 15.00 uczestnicy mogą zgłosić udział na stronie organizatora.
Prelegenci, pełna agenda, partnerzy i rejestracja na stronie: www.forumrynkuzdrowia.pl
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
21. edycja Forum odbędzie się 20–21 października 2025 r. pod hasłem „Między ustawami a oddolną inicjatywą – jak naprawdę zmienia się system ochrony zdrowia”. Tak aformułowany zakres merytoryczny debaty podkreśla znaczenie zarówno decyzji legislacyjnych, jak i inicjatyw wychodzących z praktyki i środowiska medycznego.
W programie wydarzenia znalazło się blisko 40 sesji tematycznych o najważniejszych kwestiach dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Agenda została zbudowana na bazie czterech nurtów tematycznych:
Nowe badania zaprezentowane na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii (ECNP) w Amsterdamie...
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, obrosło mitami. Wielu osobom kojarzy się z...
Szacunki zakładają, że na śródmiąższowe choroby płuc cierpi ok. 27 tys. Polaków. Leczonych jest ok. 6 tys. Ziden...
– Odsunięcie w czasie nawrotu raka jest nie do przecenienia i z punktu widzenia pacjentek, i całego społeczeństw...
Odpowiednie regulacje prawne i sprawnie działające sądownictwo są konieczne dla szybszego rozwoju innowacji w Po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas