Po wyborach z 15 października 2023 r. większość w Sejmie mają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) i Nowa Lewica. Partie te dysponują 248 mandatami. Po nieudanej próbie stworzenia rządu przez PiS prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska 13 grudnia 2023 r.

Jak dwa lata po wyborach działania rządu Donalda Tuska oceniają Polacy? W sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 dla RMF FM zapytano respondentów, czy żyje się lepiej czy gorzej.

Najwięcej ankietowanych wskazało, że żyje im się tak samo, jak do tej pory. Odpowiedziało tak 45 proc. ankietowanych. W ocenie 31 proc. badanych żyje im się gorzej, a poprawę swojej sytuacji zauważyło 12 proc. Polaków. 12 proc. wskazało też, że nie potrafi udzielić odpowiedzi.

Komu żyje się lepiej pod rządami Donalda Tuska?

Lepiej swoją sytuację w ostatnich dwóch latach oceniło 30 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowana większość – 65 proc. – odpowiedziała, że żyje im się tak samo, a 3 proc. uważa, że żyje im się gorzej.