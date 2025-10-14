Rzeczpospolita
Dwa lata temu Donald Tusk przejął władzę. Jak żyje się Polakom?

15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne, które doprowadziły do utraty władzy przez Prawo i Sprawiedliwość oraz utworzenie rządu Donald Tuska. Jak po dwóch latach żyje się Polakom? Zapytano w sondażu Opinia24 dla RMF FM.

Publikacja: 14.10.2025 08:10

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Piotr Nowak

Przemysław Malinowski

Po wyborach z 15 października 2023 r. większość w Sejmie mają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) i Nowa Lewica. Partie te dysponują 248 mandatami. Po nieudanej próbie stworzenia rządu przez PiS prezydent Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska 13 grudnia 2023 r.

Jak dwa lata po wyborach działania rządu Donalda Tuska oceniają Polacy? W sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 dla RMF FM zapytano respondentów, czy żyje się lepiej czy gorzej. 

Najwięcej ankietowanych wskazało, że żyje im się tak samo, jak do tej pory. Odpowiedziało tak 45 proc. ankietowanych. W ocenie 31 proc. badanych żyje im się gorzej, a poprawę swojej sytuacji zauważyło 12 proc. Polaków. 12 proc. wskazało też, że nie potrafi udzielić odpowiedzi. 

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Donald Tusk może odebrać KO zdolność koalicyjną

Komu żyje się lepiej pod rządami Donalda Tuska?

Lepiej swoją sytuację w ostatnich dwóch latach oceniło 30 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowana większość – 65 proc. – odpowiedziała, że żyje im się tak samo, a 3 proc. uważa, że żyje im się gorzej.

W przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości 6 proc. odpowiedziało, że żyje im się lepiej, 29 proc. nie zauważa zmian, a 55 proc. wskazuje, że żyje im się gorzej.

Gorzej dwa lata rządów oceniają sympatycy Konfederacji. 3 proc. z nich odpowiedziało, że żyje im się lepiej. 30 proc. żyje tak samo, a gorzej sytuację ocenia 57 proc. badanych.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Czy Donald Tusk powinien przestać być premierem? Znamy zdanie Polaków

Jak głosowali wyborcy Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena?

Wyniki sondażu pokazują również, jak głosowali Polacy, którzy w ostatnich wyborach prezydenckich udzielili poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu, Karolowi Nawrockiemu lub Sławomirowi Mentzenowi. Wyniki te pokrywają się z wynikami, które dotyczą poparcia dla partii politycznych.

3 proc. wyborców Karola Nawrockiego i 4 proc. wyborców Sławomira Mentzena odpowiedziało, że żyje im się lepiej. 34 i 36 proc. nie widzą różnicy, a 56 i 53 proc. wskazały że żyje im się gorzej.

W przypadku wyborców Rafała Trzaskowskiego 27 proc. odpowiedziało, że żyje im się lepiej, 61 proc. żyje tak samo, a 8 proc. uważa, że żyje im się lepiej.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-8 października na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. (metody CATI i CAWI).

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Sondaże i badania Osoby Donald Tusk

