Aktualizacja: 14.10.2025 11:56 Publikacja: 14.10.2025 10:14
Szef KPRP Zbigniew Bogucki
Foto: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki skrytykował przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który – według ministra – ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Zgodnie z nią, część tzw. neosędziów miałaby straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i skarga nadzwyczajna przestać istnieć.
– Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową. Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom.
To, co zrobił ostatnio minister Żurek nie napawa optymizmem - ocenił prezydent Karol Nawrocki
Czy kancelaria prezydenta ma jakiś pomysł na rozwiązanie kryzysu w sądownictwie, skoro projekt Żurka spotkał się z krytyką? To pytanie usłyszał we wtorek Zbigniew Bogucki, szef KPRP. Jak powiedział, najpierw trzeba „szanować prawo, czyli konstytucję”.
- Trzy bardzo proste słowa z konstytucji i to takie moje przesłanie do rządzących, w szczególności do pana ministra Żurka. Dzieci, takie kilkunastomiesięczne, potrafią wypowiadać trzy słowa i rozumieć, co mówią. Sędziowie są nieusuwalni – mówił Bogucki.
- Nazywanie 3,5 tysiąca osób, które skończyły studia, odbyły aplikację, czasami skończyły szkołę krakowską, orzekają od kilku lat w imieniu Rzeczypospolitej – niby-sędziami, neosędziami i w każdy inny sposób, jest po prostu pogardą - stwierdził Bogucki. - Z drugiej strony, ci sami ludzie, między innymi pan minister Żurek, nie mają problemu z akceptowaniem sędziów, którzy dostali nominację od komunistycznej Rady Państwa. Pan prezydent mówi, że sędziowie są nieusuwalni, bez względu na to, za którego prezydenta otrzymali powołanie – podkreślił szef KPRP.
Zauważył, że nawet trybunały europejskie „nie mówią o tym, że trzeba wyrzucić ileśset czy tysięcy sędziów”, ale że „być może w niektórych przypadkach trzeba przeprowadzić test niezawisłości”.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zamierza umożliwić uchylenie tysięcy prawomocnych wyroków
Bogucki podkreślił, że wciąż obowiązuje ustawa, która przeszła cały proces legislacyjny i trzeba jej przestrzegać.
- Jeżeli środowiska, które dzisiaj rządzą, będą przestrzegać konstytucji i ustaw, wtedy można mówić o jakichś innych rozwiązaniach – stwierdził. Zadeklarował , że Karol Nawrocki przedstawi propozycje własnych rozwiązań w ciągu najbliższych tygodni.
- To będą rozwiązania, do których pan prezydent ma mandat z tytułu wygranych wyborów, kiedy mówił jasno na temat sądownictwa, że nie ma jego zgody na to, żeby sędziowie wzajemnie się oceniali, a nie rozstrzygali spory Polaków, nie pracowali za pieniądze, które są płacone przez Polaków, którzy oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości, a nie wojny jednych sędziów z drugimi – stwierdził.
