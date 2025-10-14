Prezydent Karol Nawrocki skrytykował przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który – według ministra – ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Zgodnie z nią, część tzw. neosędziów miałaby straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i skarga nadzwyczajna przestać istnieć.

– Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową. Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom.

Minister Zbigniew Bogucki ma przesłanie dla ministra Waldemara Żurka

Czy kancelaria prezydenta ma jakiś pomysł na rozwiązanie kryzysu w sądownictwie, skoro projekt Żurka spotkał się z krytyką? To pytanie usłyszał we wtorek Zbigniew Bogucki, szef KPRP. Jak powiedział, najpierw trzeba „szanować prawo, czyli konstytucję”.

- Trzy bardzo proste słowa z konstytucji i to takie moje przesłanie do rządzących, w szczególności do pana ministra Żurka. Dzieci, takie kilkunastomiesięczne, potrafią wypowiadać trzy słowa i rozumieć, co mówią. Sędziowie są nieusuwalni – mówił Bogucki.