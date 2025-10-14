Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Szef KPRP Zbigniew Bogucki: prezydent poda rozwiązanie kryzysu w sądownictwie

W ciągu najbliższych kilku tygodni prezydent Karol Nawrocki przedstawi propozycję rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości - zapowiedział w TVN24 szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Publikacja: 14.10.2025 10:14

Szef KPRP Zbigniew Bogucki

Szef KPRP Zbigniew Bogucki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Dorota Gajos-Kaniewska

Prezydent Karol Nawrocki skrytykował przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który – według ministra – ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Zgodnie z nią, część tzw. neosędziów miałaby straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i skarga nadzwyczajna przestać istnieć.

– Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową. Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom.

Czytaj więcej

Prezydent Nawrocki przebywa z dwudniową wizytą w Estonii
Sądy i trybunały
Co prezydent zrobi z nową ustawą ministra Żurka? Nawrocki zabrał głos

Minister Zbigniew Bogucki ma przesłanie dla ministra Waldemara Żurka

Czy kancelaria prezydenta ma jakiś pomysł na rozwiązanie kryzysu w sądownictwie, skoro projekt Żurka spotkał się z krytyką? To pytanie usłyszał we wtorek Zbigniew Bogucki, szef KPRP. Jak powiedział, najpierw trzeba „szanować prawo, czyli konstytucję”.

- Trzy bardzo proste słowa z konstytucji i to takie moje przesłanie do rządzących, w szczególności do pana ministra Żurka. Dzieci, takie kilkunastomiesięczne, potrafią wypowiadać trzy słowa i rozumieć, co mówią. Sędziowie są nieusuwalni – mówił Bogucki.

Reklama
Reklama

- Nazywanie 3,5 tysiąca osób, które skończyły studia, odbyły aplikację, czasami skończyły szkołę krakowską, orzekają od kilku lat w imieniu Rzeczypospolitej – niby-sędziami, neosędziami i w każdy inny sposób, jest po prostu pogardą - stwierdził Bogucki. - Z drugiej strony, ci sami ludzie, między innymi pan minister Żurek, nie mają problemu z akceptowaniem sędziów, którzy dostali nominację od komunistycznej Rady Państwa. Pan prezydent mówi, że sędziowie są nieusuwalni, bez względu na to, za którego prezydenta otrzymali powołanie – podkreślił szef KPRP.

Zauważył, że nawet trybunały europejskie „nie mówią o tym, że trzeba wyrzucić ileśset czy tysięcy sędziów”, ale że „być może w niektórych przypadkach trzeba przeprowadzić test niezawisłości”. 

Czytaj więcej

Ustawa Waldemara Żurka. Wyroki tzw. neosędziów do podważenia, wystarczy wniosek
Sądy i trybunały
Ustawa Waldemara Żurka. Wyroki tzw. neosędziów do podważenia, wystarczy wniosek

Prezydent przedstawi projekt własnej ustawy praworządnościowej?

Bogucki podkreślił, że wciąż obowiązuje ustawa, która przeszła cały proces legislacyjny i trzeba jej przestrzegać.

- Jeżeli środowiska, które dzisiaj rządzą, będą przestrzegać konstytucji i ustaw, wtedy można mówić o jakichś innych rozwiązaniach – stwierdził. Zadeklarował , że Karol Nawrocki przedstawi propozycje własnych rozwiązań w ciągu najbliższych tygodni.

- To będą rozwiązania, do których pan prezydent ma mandat z tytułu wygranych wyborów, kiedy mówił jasno na temat sądownictwa, że nie ma jego zgody na to, żeby sędziowie wzajemnie się oceniali, a nie rozstrzygali spory Polaków, nie pracowali za pieniądze, które są płacone przez Polaków, którzy oczekują sprawnego wymiaru sprawiedliwości, a nie wojny jednych sędziów z drugimi – stwierdził.

Reklama
Reklama

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Sądy i Trybunały Sądy Powszechne praworządność Karol Nawrocki Zbigniew Bogucki

Prezydent Karol Nawrocki skrytykował przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który – według ministra – ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Zgodnie z nią, część tzw. neosędziów miałaby straci swój status z mocy ustawy, a sporna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i skarga nadzwyczajna przestać istnieć.

– Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową. Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Podział majątku po rodzicach nie zawsze musi być równy
Spadki i darowizny
Czy spadek po rodzicach zawsze dzieli się po równo? Jak dziedziczy rodzeństwo?
Trybunał Konstytucyjny
Podatki
Podatnicy nabici w ulgę. Fiskus nie chce oddawać podatku mimo orzeczenia TK
Poszła na jednodniową emeryturę, po powrocie dostała niższą pensję. Sąd: to dyskryminacja
Praca, Emerytury i renty
Poszła na jednodniową emeryturę, po powrocie dostała niższą pensję. Sąd: to dyskryminacja
Sędzia był pijany i wjechał w drzewo? Jego prawnik przedstawia inną wersję
Sądy i trybunały
Sędzia był pijany i wjechał w drzewo? Jego prawnik przedstawia inną wersję
Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada
Nieruchomości
Sąd Najwyższy powiedział, co trzeba zrobić, żeby zasiedzieć działkę sąsiada
Reklama
Reklama
e-Wydanie