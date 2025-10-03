Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w III kwartale 2025 roku

Z tego artykułu dowiesz się: Ile mieszkań deweloperzy z GPW i Catalyst sprzedali w III kwartale 2025 r. i w ciągu dziewięciu miesięcy

Jak menedżerowie komentują otoczenie rynkowe

Jak spółki prognozują końcówkę roku

Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w III kwartale 2025 r. przez deweloperów giełdowych. Ze wstępnych szacunków JLL wynika, że okres ten przyniósł w największych sześciu miastach 8-proc. poprawę sprzedaży wobec II kwartału, który również był wzrostowy (11 proc.) wobec dość mizernego początku roku.

W III kwartale otoczenie makro było coraz bardziej sprzyjające – w maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, a Biuro Informacji Kredytowej donosiło o zdecydowanym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe i wzroście sprzedaży pożyczek. Zdolność kredytową poprawiały rosnące płace i ustabilizowane ceny mieszkań – z powodu bardzo mocno rozbudowanej oferty.

Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B). Oznacza to, że w tej pierwszej grupie przynajmniej w I połowie 2024 r. mogły być jeszcze widoczne efekty „Bezpiecznego kredytu” (według BIK ostatnich pożyczek z tej puli udzielano w maju).

Dom Development z najlepszą w historii sprzedażą mieszkań

Budujący w czterech miastach deweloper w III kwartale br. ustanowił rekord, sprzedając (B) 1183 lokale, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej i o 18,3 proc. więcej niż w II kwartale. W okresie styczeń-wrzesień deweloper znalazł nabywców na 3216 lokali, o 3,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma łagodniej niż konkurenci przechodzi przez rynkowe zawirowania.