Rzeczpospolita
Nieruchomości
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w III kwartale 2025 roku

Na szerokim rynku III kwartał przyniósł poprawę sprzedaży nowych mieszkań wobec wcześniejszych kwartałów 2025 r. Ile mieszkań sprzedali deweloperzy notowani na GPW i Catalyst?

Aktualizacja: 03.10.2025 15:42 Publikacja: 03.10.2025 15:34

Deweloperzy giełdowi ogłaszają wyniki. Ile mieszkań sprzedali w III kwartale?

Deweloperzy giełdowi ogłaszają wyniki. Ile mieszkań sprzedali w III kwartale?

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile mieszkań deweloperzy z GPW i Catalyst sprzedali w III kwartale 2025 r. i w ciągu dziewięciu miesięcy
  • Jak menedżerowie komentują otoczenie rynkowe
  • Jak spółki prognozują końcówkę roku

Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w III kwartale 2025 r. przez deweloperów giełdowych. Ze wstępnych szacunków JLL wynika, że okres ten przyniósł w największych sześciu miastach 8-proc. poprawę sprzedaży wobec II kwartału, który również był wzrostowy (11 proc.) wobec dość mizernego początku roku.

W III kwartale otoczenie makro było coraz bardziej sprzyjające – w maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, a Biuro Informacji Kredytowej donosiło o zdecydowanym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe i wzroście sprzedaży pożyczek. Zdolność kredytową poprawiały rosnące płace i ustabilizowane ceny mieszkań – z powodu bardzo mocno rozbudowanej oferty.

Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B). Oznacza to, że w tej pierwszej grupie przynajmniej w I połowie 2024 r. mogły być jeszcze widoczne efekty „Bezpiecznego kredytu” (według BIK ostatnich pożyczek z tej puli udzielano w maju).

Dom Development z najlepszą w historii sprzedażą mieszkań

Budujący w czterech miastach deweloper w III kwartale br. ustanowił rekord, sprzedając (B) 1183 lokale, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej i o 18,3 proc. więcej niż w II kwartale. W okresie styczeń-wrzesień deweloper znalazł nabywców na 3216 lokali, o 3,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma łagodniej niż konkurenci przechodzi przez rynkowe zawirowania.

– Za nami najlepszy kwartał w naszej historii i już piąty z rzędu, w którym znaleźliśmy nabywców na co najmniej 1 tys. lokali. Świadczy to o bardzo dobrym dopasowaniu oferty do oczekiwań rynku – skomentował prezes Mikołaj Konopka. – Czas wyprzedaży oferty w naszym przypadku wynosi poniżej czterech kwartałów, podczas gdy wielu naszych konkurentów zmaga się z nadpodażą na rynku. Miniony kwartał przyniósł także kolejne obniżki stóp procentowych, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej klientów i ich rosnącą skłonność do zakupów mieszkań właśnie przy wsparciu finansowania bankowego. W Grupie Dom Development transakcje finansowane kredytem stanowiły 55 proc. całkowitej sprzedaży lokali w III kwartale – dodał.

Źródło: rp.pl

Dom Development

