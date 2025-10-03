Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w III kwartale 2025 roku

Aktualizacja: 03.10.2025 15:42 Publikacja: 03.10.2025 15:34
Deweloperzy giełdowi ogłaszają wyniki. Ile mieszkań sprzedali w III kwartale?
Foto: mat. prasowe
Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w III kwartale 2025 r. przez deweloperów giełdowych. Ze wstępnych szacunków JLL wynika, że okres ten przyniósł w największych sześciu miastach 8-proc. poprawę sprzedaży wobec II kwartału, który również był wzrostowy (11 proc.) wobec dość mizernego początku roku.
W III kwartale otoczenie makro było coraz bardziej sprzyjające – w maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, a Biuro Informacji Kredytowej donosiło o zdecydowanym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe i wzroście sprzedaży pożyczek. Zdolność kredytową poprawiały rosnące płace i ustabilizowane ceny mieszkań – z powodu bardzo mocno rozbudowanej oferty.
Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B). Oznacza to, że w tej pierwszej grupie przynajmniej w I połowie 2024 r. mogły być jeszcze widoczne efekty „Bezpiecznego kredytu” (według BIK ostatnich pożyczek z tej puli udzielano w maju).
Budujący w czterech miastach deweloper w III kwartale br. ustanowił rekord, sprzedając (B) 1183 lokale, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej i o 18,3 proc. więcej niż w II kwartale. W okresie styczeń-wrzesień deweloper znalazł nabywców na 3216 lokali, o 3,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma łagodniej niż konkurenci przechodzi przez rynkowe zawirowania.
– Za nami najlepszy kwartał w naszej historii i już piąty z rzędu, w którym znaleźliśmy nabywców na co najmniej 1 tys. lokali. Świadczy to o bardzo dobrym dopasowaniu oferty do oczekiwań rynku – skomentował prezes Mikołaj Konopka. – Czas wyprzedaży oferty w naszym przypadku wynosi poniżej czterech kwartałów, podczas gdy wielu naszych konkurentów zmaga się z nadpodażą na rynku. Miniony kwartał przyniósł także kolejne obniżki stóp procentowych, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej klientów i ich rosnącą skłonność do zakupów mieszkań właśnie przy wsparciu finansowania bankowego. W Grupie Dom Development transakcje finansowane kredytem stanowiły 55 proc. całkowitej sprzedaży lokali w III kwartale – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w III kwartale 2025 r. przez deweloperów giełdowych. Ze wstępnych szacunków JLL wynika, że okres ten przyniósł w największych sześciu miastach 8-proc. poprawę sprzedaży wobec II kwartału, który również był wzrostowy (11 proc.) wobec dość mizernego początku roku.
W III kwartale otoczenie makro było coraz bardziej sprzyjające – w maju i lipcu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, a Biuro Informacji Kredytowej donosiło o zdecydowanym wzroście popytu na kredyty mieszkaniowe i wzroście sprzedaży pożyczek. Zdolność kredytową poprawiały rosnące płace i ustabilizowane ceny mieszkań – z powodu bardzo mocno rozbudowanej oferty.
Według wstępnych analiz JLL, deweloperzy zwiększyli sprzedaż o 8 proc. i zmniejszyli podaż, a średnie ceny były...
Popyt na kredyty mieszkaniowe od wiosny jest mocny, ale dopiero ostatnie dwa miesiące wskazują na zwiększający s...
Aż o 38,8 proc. wzrosła we wrześniu sprzedaż nowych mieszkań w porównaniu z sierpniem – wynika z analiz portalu...
Warunki makro sprzyjają zaciągającym kredyty mieszkaniowe. Stopy idą w dół, płace rosną, zdolność kredytowa się...
Jawność w internecie cen wszystkich lokali w ofercie deweloperów to dla konsumentów nie tylko komfort, ale i pop...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas