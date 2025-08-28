Aktualizacja: 28.08.2025 13:20 Publikacja: 28.08.2025 12:17
Mikołaj Konopka, prezes Grupy Dom Development
Foto: Mat. prasowe
Na konferencji wynikowej Domu Development prezes Mikołaj Konopka powiedział, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jest trudna, ale zmierza w stronę stabilizacji. Sam deweloper liczy, że pobije rynek.
Prezes wskazał, że głównym wyzwaniem jest duża oferta, w niektórych miastach wręcz nadpodaż lokali (oferta względem tempa sprzedaży). Stąd duża konkurencja o klientów, systemy bonusów i zachęt – ale i rosnący udział gotowych lokali w ofertach firm. Zdaniem Konopki, skłoni to deweloperów do mocnego wstrzymywania się z uruchamianiem nowych projektów w III i IV kwartale. Prezes spodziewa się raczej stabilizacji cen mieszkań – nominalnie ruchu zgodnego z inflacją. Na korekty mogą decydować się te spółki, których bilanse i płynność będą napięte.
Konopka ocenił sprzedaż mieszkań w lipcu i sierpniu przez Dom Development jako bardzo dobrą. Dzięki obniżkom stóp – w maju i lipcu – w sierpniu skłonność do zawierania transakcji jest wyraźnie większa. Już w komunikacie firma zapowiedziała, że w całym 2025 r. liczy na wynik lepszy niż w 2024 r., kiedy to znalazła nabywców na 4269 mieszkań. Wynik po I półroczu to 2033 lokale. Menedżerowie podkreślili, że średnie tempo wyprzedaży oferty w grupie to 3,7 kwartału, czyli książkowo. W części miast wskaźnik to nawet 8 kwartałów. Grupa utrzymuje ofertę rzędu 4 tys. lokali, która jest adekwatna do bieżącego popytu.
Zdaniem prezesa, mocna sprzedaż mimo trudnego rynku świadczy o sile marki. Zaznaczył, że duża część sprzedaży jest realizowana z polecenia osób, które kupiły lokal wcześniej.
Na pytanie o potencjalną dywidendę zaliczkową zarząd odpowiedział, że technicznie spółka jest w stanie wykonać taki ruch, ale decyzja nie zapadła, poza tym mogą pojawiać się ciekawe okazje inwestycyjne. W latach 2023-2024 spółka płaciła dywidendę dwa razy w roku – ale nie jest to stały element polityki.
Jeśli chodzi o wspomniane okazje, Dom Development jest zainteresowany raczej wybranymi projektami czy gruntami niż przejmowaniem kolejnej spółki w kolejnym mieście.
W czwartek kurs Domu Development na giełdzie rósł o nawet 3,7 proc., do 254 zł.
