2024 r. był trudny dla branży, na szerokim rynku sprzedaż skurczyła się o 30-40 proc., a mimo to sprzedaliście najwięcej mieszkań w historii, blisko 4,3 tys., o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej i 5 proc. więcej niż w wyśmienitym dla branży i dotychczas dla was najlepszym 2021 r. To chyba wynika ze struktury oferty – sprzedajecie mieszkania dla zamożniejszej części społeczeństwa…

Czynników jest więcej. Po pierwsze, ewidentnie korzystamy z wysługi lat, czyli prawie trzech dekad funkcjonowania na rynku, solidnej pracy i dbania o szeroko pojętą ja-kość: przygotowania i realizacji inwestycji, obsługi przed- i posprzedażowej czy terminowości. Nie pamiętam inwestycji, którą nawet w najtrudniejszych sytuacjach byśmy przeciągnęli poza termin obiecany w umowach z klientami. Po drugie, w czasie sztormu wszyscy płyną do bezpiecznych portów. W czasie kryzysu na rynku klienci dwa razy mocniej zastanawiają się u kogo kupić mieszkanie, bo w Polsce zakup odbywa się najczęściej na wczesnym etapie inwestycji. Stąd troska, by pieniądze powierzyć firmie, która „dowiezie” projekt w terminie i deklarowanej jakości.

Trzeba też mieć odpowiednią ofertę. W 2024 r. wprowadziliśmy do sprzedaży 5,8 tys. mieszkań, czyli bardzo dużo. Co do struktury oferty, działamy w kilku segmentach, ale w każdym oferujemy mieszkania o podwyższonym standardzie. Co to oznacza? Że trafiamy do klientów aspirujących, którzy mają zasoby gotówki, którzy czasem wspierają się kredytem, ale nie są od kredytu całkowicie uzależnieni. Zatem obecny poziom stóp nie uderza w nas tak mocno, jak w deweloperów z segmentu typowo popularne-go. Udział klientów korzystających z kredytów i gotówkowych to w 2024 r. mniej więcej pół na pół.

Dużą uwagę przywiązujemy do badań NPS, czyli wskaźnika satysfakcji klientów. To pozwala uzyskać wiele informacji – analityka jest bardzo szczegółowa. Widzimy, na co klienci zwracają uwagę i wdrażamy to w kolejnych projektach. Jakość nas broni, a w Polsce klienci cenią sobie jakość.

Kolejny czynnik to panowanie nad kosztami. Dzięki kontroli całego procesu inwestycyjnego, łącznie z wykonawstwem, jesteśmy bardziej elastyczni i odporni na wahania wśród generalnych wykonawców.

Jaką rolę w tej układance pełni spółka Dom Development Kredyty?

To właśnie element jakości, profesjonalizmu obsługi. DDK to największy niesieciowy pośrednik kredytowy w kraju, który nie służy nam do zarabiania, tylko jest elementem dodatkowego wsparcia klientów. Około 75 proc. naszych klientów posiłkujących się kredytem korzysta z pośrednictwa DDK.