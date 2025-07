Wracając do trendów, czy e-commerce może być wyzwaniem dla handlu stacjonarnego?

W szczycie pandemii i lockdownu wszyscy byliśmy przekonani, że handel w bardzo szybki sposób przeniesie się do internetu, ale kolejne lata tego nie potwierdziły. Kanały sprzedaży się przenikają, coraz nowe grupy klientów kontaktują się z nami jako agentem, bo potrzebują powierzchni, żeby pokazać towar. Niedawno podpisaliśmy umowę najmu z przedsiębiorcami z branży meblarskiej, którzy gros sprzedaży prowadzą online, ale potrzebne są im showroomy. Parki handlowe bardzo dobrze się do tego nadają, bo wynajem powierzchni jest tańszy niż w galeriach, parki są też bliżej ludzi. Widzimy ciekawy trend, że w tym kierunku idą dealerzy samochodów czy motocykli elektrycznych. Klienci chcą jednak obejrzeć, dotknąć towaru.

Pamiętajmy, że trzonem najemców w parkach handlowych są najemcy dyskontowi. To nie jest towar, który będzie się sprzedawał w internecie.

Parki handlowe i centra convenience chyba najmocniej przyciągają rodzimy kapitał zainteresowany dochodowymi nieruchomościami komercyjnymi?

Tak, mamy kilkunastoletnie doświadczenie współpracy z polskimi inwestorami, to są często przedsiębiorcy, którzy działają w innych biznesach, którzy mają ochotę ulokować część majątku w nieruchomościach, ale to już na tyle poważny wartościowo kapitał, że nie chodzi o mieszkania. Tacy ludzie są zainteresowani pasywnym inwestowaniem, dlatego szukają partnera, który pomoże w znalezieniu odpowiednich aktywów komercyjnych i będzie nimi zarządzać. Rodzimego kapitału jest w tym sektorze coraz więcej, bo próg wejścia jest relatywnie niski – jeśli zestawimy to np. z biurowcami. Mówimy o 1,5-2 mln euro wzwyż, można posiłkować się kredytem. Zdarzają się też transakcje gotówkowe o wartości 5-6 mln euro. Przynajmniej jeśli chodzi o wolnostojące obiekty handlowe, nie ma dużej konkurencji inwestorów instytucjonalnych. Jeśli chodzi o parki, tu aktywność funduszy jest rzeczywiście mocna.

Czy w takim razie przydałyby się REIT-y lub inne platformy pozwalające nie tylko bogatym Polakom lokować w nieruchomościach handlowych?

Zdecydowanie. Od dobrych dwóch lat obserwujemy ogromne zainteresowanie czeskiego kapitału nieruchomościami komercyjnymi w Polsce – bo tam są dla inwestorów dostępne odpowiednie instrumenty. Czeskie fundusze bardzo profesjonalnie lokują w tego typu aktywach. REIT-y są nam potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, ile w ciągu ostatniej dekady mieliśmy afer związanych ze zbieraniem pieniędzy od inwestorów, których później nie odzyskano. To, co dzieje się na rynku mieszkaniowym, na rynku apartamentów na wynajem w miejscowościach turystycznych, na rynku aparthoteli pokazuje, że kapitał jest i chce inwestować w nieruchomości. Jeśli jednak ktoś ma wolne 500 tys. zł, to możliwości ma niewielkie, może kupić kawalerkę i to pewnie już nie w dużym mieście. Jest duże grono osób szukających pasywnych, długoterminowych inwestycji. REIT-y pozwoliłyby zwiększyć udział rodzimego kapitału – dziś 3/4 graczy aktywnych na rynku małych i średnich obiektów handlowo-usługowych to kapitał niemiecki, brytyjski, ale też ukraiński czy czeski. Trzymam kciuki za prace legislacyjne.

Jaki zwrot, mniej więcej, te mniejsze obiekty handlowe przynoszą?

7-8 proc. w skali roku, w zależności od klasy, lokalizacji, długości umów najmu, od jakości najemców, posiadania operatora spożywczego.