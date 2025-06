Transakcję zrealizowała czeska grupa inwestycyjna Reticulum, do której należy MY Park.

Europejski gracz na rynku handlowym w Polsce

Sieć A-Centrum to dziesięć obiektów handlowych z ponad 60 lokalami handlowymi, o łącznej powierzchni najmu ponad 30 tys. mkw. Nieruchomości są wynajęte niemal w 100 proc. Najemcami są takie marki jak Pepco, CCC, Rossmann, Martes Sport, KiK.

- Z firmy działającej głównie w Czechach i na Słowacji stajemy się graczem europejskim. Polska to naturalny kierunek – zarówno ze względu na bliskość geograficzną, jak i dynamiczny rozwój gospodarki. Widzimy potencjał wzrostu siły nabywczej i chcemy być jego częścią – komentuje cytowana w komunikacie Lenka Kořínková, dyrektor zarządzająca MY Park. - Polska to nasz trzeci rynek po Czechach i Słowacji. Pozwala nam lepiej zdywersyfikować portfolio, oferuje wyższy potencjał zwrotu z inwestycji niż rynki zachodnie. Dziś mamy tu dziesięć obiektów i własny zespół – to nasza baza do dalszej ekspansji – dodaje.

Dyrektor Kořínková mówi o kolejnych zakupach nieruchomości handlowych w Polsce.